Moin-Moin





"Kulturzeit"

vom 09.03.2022

ZeitrechnungRezension von Gregor Keuschnig - (bgl ) - "<---- bestellen Die Themen der Sendung: Fotograf Mark Neville in der Ukraine, Russland - Gespräch mit Sergey Nevskiy, Kiewer Ballettkompanie in Paris gestrandet, teure Bücher im Iran, Dörte Hansen wird Mainzer Stadtschreiberin.Zu sehen ist der Fotograf Mark Neville, der in einem zertrümmerten Klassenzimmer mit seinem Kamerastativ in der Hand steht.Ein Buchstabe, den es im kyrillischen Alphabet gar nicht gibt, ist in Russland nun zum Symbol für den Krieg gegen die Ukraine geworden. Zuerst tauchte das "Z" nur auf russischen Panzern in der Ukraine auf, mittlerweile ist es auch auf Autos, Plakaten und Profilbildern zu sehen. Der Buchstabe, der durch die sozialen Netzwerken kursiert, signalisiert dabei Unterstützung für einen Krieg, den keiner Krieg nennen darf. Wofür der Buchstabe genau steht, ist bislang jedoch nicht zweifelsfrei geklärt. Klar ist jedoch, dass es für die Anhänger Putins längst zum Kultsymbol geworden ist.Viele russische Künstler*innen positionieren sich trotz aller Risiken klar gegen den Angriff Russlands auf die Ukraine - mit verheerenden Folgen. So wurde beispielsweise die Theatermacherin Marina Davydova, nachdem sie online eine Petition gestartet hatte, mit Mails und Anrufen bedroht, bis sie sich zur Flucht gezwungen sah. Wie die Lage derzeit für russische regierungskritische Kulturschaffende ist - sowohl in Russland selbst als auch im europäischen Ausland - haben wir den Dramaturgen und Komponisten Sergej Newski gefragt. Welche Konsequenzen hat es, wenn Künstler*innen öffentlich Stellung zum Krieg beziehen?Die Grand Ballettkompanie wollte nach ihrer Frankreichtournee zurück in die Ukraine. Das Pariser Théâtre de Chatêlet nimmt sie nun auf unbestimmte Zeit auf und stellt Proberäume. --->"Mainz ist für mich ein unbeschriebenes Blatt", sagte die Schriftstellerin Dörte Hansen, als sie von der Landeshauptstadt Mainz zur neuen Statdschreiberin gekürt wurde. Damit tritt sie in die Fußstapfen des Schriftstellers Eugen Ruge, der pandemiebedingt zwei Jahre lang Mainzer Stadtschreiber war. Die Auszeichnung ist mit einem Preisgeld von 12.500 Euro und einer Wohnung auf Zeit im Schatten des Doms verbunden und wurde ihr von Oberbürgermeister Michael Ebling und dem ZDF-Intendanten Norbert Himmler überreicht. Ihr Ausgangspunkt: "Ich brauche nichts zu überschreiben, nichts zu revidieren, sondern kann mich der Stadt neugierig, vorfreudig und unvoreingenommen nähern, und genau das möchte ich tun."<--- bestellen ---> Im Land der Dichter und Denker des Orients werden Bücher immer teurer. Viele müssen auf E-Books ausweichen, auch wenn sie es eigentlich nicht wollen. Der Grund sind die extrem gestiegenen Papier-Preise. Pandemie und Sanktionen haben den Rohstoff teuer gemacht. Zeitungen müssen ihre Produktion rationieren, Buchverlage leiden unter einbrechenden Verkaufszahlen - Papier wird zum begehrten Gut. Selbst Fischverkäufer und Haustierbesitzer, die Altpapier als Packmaterial oder saugfähige Unterlage im Kaninchenstall genutzt haben, sind betroffen. fk ) - "Es war ein klarer, lauer Morgen - dafür, dass der Frühling erst anfängt." Es ist der Morgen des Tages, an dem der Erzähler seine Familie zum letzten Mal sieht. Und so beginnt der "Roman eines Schicksallosen" von Imre Kertész, mit dem er in Deutschland bekannt geworden ist. Das Buch war Anlass anhaltender Diskussionen über die Beschreibbarkeit eines Vernichtungslagers wie Auschwitz oder Buchenwald. Marli Feldvoß hat 1998 in Frankfurt mit dem Autor gesprochen.<--- bestellen radio ) - Julian Joseph präsentiert Live-Musik von New Orleans-Größen, die Preservation Hall Jazz Band in einem Konzert im SF Jazz, mit dem das 60-jährige Bestehen der Band gefeiert wird. dlfk-audio ) - Anna Mateur ist eine Naturgewalt. Mit ihrem scharfsinnigen Humor, ihrem wilden Temperament und den vielen Farben ihrer Stimme bezwingt sie die Erwartungen ihres Publikums immer aufs Neue. Ihre Kleinkunst belebt Hören und Sehen.DHL Deutsche Post FinanzenDeutsche Post DHL verbucht höchsten Gewinn in Unternehmensgeschichte rnd ) - Die Deutsche Post DHL hat im letzten Jahr den höchsten Gewinn in der Unternehmensgeschichte verbucht. - Im Jahr 2021 machte der Konzern einen Gewinn von rund 5,1 Milliarden Euro - Allein in Deutschland transportierte das Dax-Unternehmen mehr als 1,8 Milliarden Pakete. hei ) - Der freudig erregten Remilitarisierung sollten sich alle, die das Leben lieben, entgegenstellen radio ) - Gespielt wurden Titel des aktuellen Albums "Personal Belongings", das Pianist Omer Klein mit Bassist Haggai Cohen-Milo und Schlagzeuger Amir Bresler 2021 aufgenommen hat. radio ) - Feministin, Avantgardistin, Gesellschaftskritikerin und Komponistin: Die Österreicherin Olga Neuwirth bekommt den Siemens Musikpreis. Endlich. Von Reinhard Brembeck.