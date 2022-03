Moin-Moin





Lesart

Weltfrauentag +Zeitrechnung bb ) - Ja zur Solidarität mit der Ukraine - aber auch zur Freiheit der Kunst: Die IG Meinungsfreiheit im Börsenverein erteilt dem Boykottaufruf für russische Bücher eine klare Absage. bm ) - Umgeblättert heute: "Nur ein Anfang der Wiederentdeckung dieses spätmodernen Prosa-Künstlers …" bm ) - Kinder mit Hilfe von Bilderbüchern zu stärken, sie zu ermutigen und ihnen über das Vorlesen und das gemeinsame Erkunden von Bildern zu mehr Weitsicht zu verhelfen, sie also im übertragenen Sinne HUCKEPACK zu nehmen - das sind die Ziele dieses 2016 gemeinsam von der Phantastischen Bibliothek Wetzlar und dem Bremer Institut für Bilderbuchforschung gegründeten Bilderbuchpreises, dessen Preisgeld in Höhe von 1.000 Euro vom pädagogischen verlag das netz gestiftet wird. bb ) - Der Verlag Antje Kunstmann und die dtv Verlagsgesellschaft werden zum 1. Januar 2023 eine Vertriebs- und Auslieferungskooperation eingehen(dlfk-audio) - Moderation: Andrea Gerk"New Moms for Rebel Girls": Töchter aufklären und stärken gegen das Patriarchat(dlfk-audio) - Gespräch mit der Autorin Susanne Mierau<--- bestellen Der Südpol in Grevenbroich dlfk-audio ) - Von Cornelia Wegerhoff<--- bestellen dlfk-audio ) - "Puschkins Erben" von Svetlana Lavochkina<--- bestellen dlfk-audio ) - Rezensiert von Sylvia Schwab<--- bestellen dlfk-audio ) - Von Susanne Schenck<--- bestellen