Zeitrechnung faz ) - Das Wort "boostern" ist zum Anglizismus des Jahres 2021 gekürt worden. Die Jury um den Sprachwissenschaftler Prof. Anatol Stefanowitsch von der Freien Universität Berlin lobte die Schnelligkeit, mit der es eine Lücke im Wortschatz gefüllt habe, und die Leichtigkeit, mit der das Wort im grammatischen System des Deutschen seinen Platz finde. radio ) - Ein Rockstar ruft Musiker:innen auf, wegen Verschwörungs-Podcasts ihre Spotify-Accounts zu löschen. Es ist ein symbolischer Akt gegen Hate Speech. Von Julian Weber. dlfk ) - Johnny fühlt sich fremd im Ameisenstamm. Zusammen mit seiner besten Freundin macht er sich auf die Suche nach einer neuen Heimat. Er findet seine Stärken und die Liebe. dlfk ) - Hildegard Knef war schon mit Anfang 20 das weibliche Gesicht des deutschen Nachkriegsfilms, ehe sie sich als Chansonsängerin neu erfand. Die Künstlerin voller Widersprüche war auch eine Hassliebe der Deutschen. Ein Rückblick zum 20. Todestag.Hildegard Knefs Memoiren, gelesen von Hildegard Knef dlfk ) - Hildegard Knef hat drei Leben gelebt und eine Krebserkrankung besiegt. Darüber schrieb sie zwei Bücher. Der Verlag tacheles bringt beide zusammen als Sechs-Stunden-Hörbuch heraus - vorgelesen von der Knef selbst.<--- bestellen dlfk ) - In Berlin ensteht ein Museum für Werke des Malers, Grafikers und Karikaturisten George Grosz. Eine private Initiative hatte das Projekt vorangetrieben. Das Museum ist in einer historischen Tankstelle untergebracht und zunächst auf fünf Jahre angelegt. Kuratoriumsmitglied Pay Matthis Karstens sagte der Deutschen Presse-Agentur: "Das Museum verfügt zwar über keine eigene Sammlung, kann für die Ausstellungen aber auf den Nachlass des Künstlers und zugeneigte Privatsammlungen zählen." Georg Grosz etablierte zusammen mit John Heartfield und dessen Bruder Wieland Herzfelde die expressionistische Kunstströmung Dada in Berlin. Seine politischen Arbeiten brachten ihm viel juristischen Ärger ein. Noch bevor die Nazis ihn verhaften konnten, emigrierte er 1933 in die USA. Erst kurz vor seinem Tod 1956 kehrte er nach Berlin zurück.<--- bestellen (d lfk ) - Der US-amerikanische Blues-Schlagzeuger und Sänger Sammy Lay ist im Alter von 86 Jahren gestorben. Wie seine Plattenfirma mitteilte, starb er in einem Pflegeheim in Chicago im Bundesstaat Illinois. Lay wurde 2015 als Mitglied der "Paul Butterfield Blues Band" in die Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen. Die Zeit in dieser Band habe er genossen, sagte er damals. Lay war ein renommierter Schlagzeuger mit spezieller Technik, die auch Blues-Größen wie Howlin' Wolf und Muddy Waters für sich nutzten. 1969 saß er bei Waters' erfolgreichem Album "Fathers & Sons" am Schlagzeug. Auch bei einem besonderen Moment der Popgeschichte wirkte er mit: Beim Auftritt Bob Dylans auf dem Newport Folk Festival 1965, bei dem Dylan erstmals E-Gitarre spielte und sich dem Rock-Sound zuwendete. dlfk ) - Wegen eines kontroversen Podcasters hat sich eine Welle der Kritik über Spotify aufgebaut - mitsamt Boykott wichtiger Künstler wie Neil Young und Joni Mitchell. Die Plattform werde daraus lernen, denkt Medienblogger Thomas Knüwer.