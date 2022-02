Moin-Moin



Zeitrechnung dlfk ) - Gernot Böhme war ein Philosoph, der der Übertechnisierung der Welt skeptisch gegenüberstand und für eine Selbsterfahrung der "Leiblichkeit" plädierte. Auch in politische Debatten mischte er sich immer wieder ein. Nun ist er mit 85 Jahren gestorben. radio ) - Die Beziehungen zwischen Menschen und Hunden haben sich verändert. Heute gelten Hunde einerseits als Gesellschaftsmitglieder. Andererseits geht es zunehmend auch um ihre ökonomische Verwertung. radio ) - "Dallas", "Perry Rhodan", Heavy Metal - ein Dorf in Ostfriesland Ende der Achtziger. Hier begehrt der Drogistensohn Daniel Kuper auf gegen die Enge der Provinz. Hörspiel nach dem Bestseller von Jan Brandt. dlfk-audio ) - Wie der Bloody Sunday den Pop Protest lehrte kap ) - Das Kunstpalast-Electro-QuizIn "Electro. Von Kraftwerk bis Techno" beleuchtet der Kunstpalast in Düsseldorf erstmals die 100-jährige Geschichte der elektronischen Musik in einer Museums-Schau. Aber: Sind Sie auch funky funky funky genug für den Besuch? Testen Sie Ihr Wissen! Mitmachen lohnt sich: Wertvolle Preise winken. cmp ) - Für weniger als eine Milliarde Dollar übernimmt SAP die Mehrheit am US-Fintech Taulia. Die Lösung soll in das Business Network der Walldorfer integriert werden. radio ) - Außergewöhnliche, einheimische Rockbands erscheinen seit einigen Jahren mit schöner Regelmäßigkeit bei "Staatsakt" in Berlin.(1 - 6) radio ) - Orlandos Leben ist eine Zeitreise durch mehrere Jahrhunderte. Auch die Geschlechtsidentität und die seines sozialen Standes werden auf humorvolle, ironische Weise demontiert. Die Geschichte beginnt im 16. Jahrhundert, als der 16-jährige Adelige Orlando Favorit der Königin Elizabeth I. ist. radio ) - Was macht neue Musik, wenn ihre Materialdiskussionen keine Maus mehr hinterm Ofen hervorlocken? Sie lädt liebevoll zum Spiel ein. Das war beim Festival Ultraschall Berlin zu beobachten.