Moin-Moin

Radiotipps

TV-Tipps

Musiktipp I"Ala.ni" Aufnahme vom 30. März 2017 im Ampere in MünchenModeration: Jay RutledgeMusiktipp IIAuftakt: Petr Popelka und das hr-SinfonieorchesterJosef Špaček, Violine; Leitung: Petr PopelkaWerke von Ravel, Martinů, Dvořák(Aufnahmen vom 16. und 17. Dezember aus dem hr-Sendesaal)Musiktipp III#zusammenspielen - Das Russudan Meipariani EnsembleVon Julia NeupertMusiktipp IVUnübertroffene Dreier-Dynamik - das Trio des Pianisten Marcin WasilewskiHörtipp IOut Of Spectrum - Best Of 2021 #1Jahresrückblick 2021 #1 - Viel passiert in 2021 - trotz oder vielleicht auch wegen Corona!? Bei so vielen Neuerscheinungen wie in diesem Jahr ist es schwer, in zweimal einer Stunde das beste heraus zu destillieren. Aber hört selbst, was mich in diesem Jahr begeistert hat.Hörtipp II"Alleinsein" Von Reinhard Schneiderrbb/NDR/WDR 2013Hörtipp III"Vom Sendespiel zum Podcast"Die kurze Geschichte des westdeutschen HörspielsVon Ulrich Bassenge Regie: der Autor Deutschlandfunk 2021Hörtipp IV"Rückblick 2021" Extra-Material aus Deutschlandfunk-Konzertmitschnitten des JahresAm Mikrofon: Odilo ClausnitzerHörtipp V"Body Turn" Körper und Körperlichkeit in der MusikVon Hanno Ehrler