Moin-Moin

356. Tag des Jahres oder der 738.148. Tag unserer Zeitrechnung turi2 ) - Die Deutsche Bank beschäftigen mutmaßliche #MeToo-Fälle, berichtet die "Süddeutsche Zeitung". Demnach hat das Kreditinstitut einer Führungskraft nach Vorwürfen einer ehemaligen Mitarbeiterin, die in der Hierarchie des Unternehmens deutlich unter dem Beschuldigten angesiedelt war, 2021 gekündigt, einem anderen hochrangigen Manager droht eine Abmahnung. Beide Männer wiesen die Vorwürfe zurück. Es geht dem Bericht zufolge u.a. um "anzügliche Nachrichten" und den mutmaßlichen Missbrauch von Abhängigkeitsverhältnissen. Nachdem die Frau einen der Männer sexuell zurückgewiesen habe, habe sie die Abteilung gewechselt und daraufhin - offiziell wegen eines falschen Urlaubsantrags und des Mitschnitts eines Personalgesprächs - eine Kündigung erhalten, so schildert es die Anwältin der Frau. Gegen beide Männer habe die Staatsanwaltschaft Frankfurt "strafrechtliche Ermittlungen wegen möglicher Sexualdelikte" aufgenommen, das Verfahren gegen einen sei inzwischen aber eingestellt. turi2 ) - Unterhaltung unter Voraussetzungen? Welche Rolle die Unterhaltung künftig bei ARD und ZDF spielen soll, war zuletzt öfter Thema von Zukunfts-Debatten über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Im "FAZ"-Interview begrüßt der scheidende ARD-Vorsitzende Tom Buhrow die "breite Debatte" und bezeichnet sie als "dringend notwendig". Er sei froh, "dass sich die Politik damit so intensiv auseinandersetzt". Dass der Unterhaltungs-Auftrag künftig an Bedingungen geknüpft sein könnte, mache ihn jedoch nachdenklich: "Entscheiden dann im Zweifelsfall Gerichte, was im Einzelfall öffentlich-rechtliche Unterhaltung ist? Und was heißt das für die Programmfreiheit?" fk ) - Es überrascht leider nicht: Die Erfahrungen der ersten Sozialdemokratinnen in Parlament und Partei entsprechen denen der Frauen überall in den Institutionen. Das traditionelle Frauenbild wird von den Männern, blind gegenüber der Realität, weiterhin gepflegt. Ein Briefwechsel zwischen Johanna Tesch, der ersten gewählten SPD-Abgeordneten in der Nationalversammlung und im Reichstag in Frankfurt, und ihrem Mann Richard dokumentiert unter dem Titel "Der Deiwel soll die ganze Politik holen" den Kampf der Politikerinnen um Gleichstellung vor hundert Jahren. Und was Jutta Roitsch darüber schreibt, macht deutlich: Er ist bis heute nicht gewonnen. faz ) - Wieso muss ein öffentlich-rechtlicher Sender eigentlich denen, die nur über die Wissenschaft lamentieren, statt sich mal ein paar produktive Gedanken zu machen, etwas beweisen? - Ein Kommentar von Elena Witzeck faz ) - Im Rahmen eines Fachvortrags hatte eine Referentin den Sänger im Jahr 2017 als Antisemiten bezeichnet. Nach einer Verurteilung auf Unterlassung hat das Bundesverfassungsgericht das Urteil nun gekippt. pte ) - Plattform laut Insider Intelligence bereits seit 2020 drittgrößtes soziales Netzwerk der Welt radio ) - Mit Rolf Kühn: Klarinette, Lisa Wulff: Kontrabass, Frank Chastenier: Klavier und Tupac Mantilla: Schlagzeug und Percussion. Aufnahme vom 10. September 2021. Mit Roland Spiegel. radio ) - Dieser Beitrag sollte zur Pflicht für alle Radiointendanten gehören. Besser kann man die aktuelle Lage der Rundfunkanstalten, ihre Irrungen und falsche Prioritäten nicht auf einen Punkt bringen. Moritz Eggert legt den Finger genau auf den wunden Punkt. Beliebigkeit. Respekt! turi2 ) - Boris Reitschuster aus. Grund dafür ist laut BPK das Impressum seines Blogs, wo er seit geraumer Zeit Montenegro als Firmensitz angibt. Das widerspricht der Vereinssatzung, die vorsieht, dass die Parlamentskorrespondentinnen "für ein in Deutschland ansässiges Medium arbeiten" und ihre Tätigkeit "ausschließlich oder weitgehend in Bonn oder Berlin" ausüben müssen. Der frühere "Focus"-Autor, der heute für rechte Medien wie "Junge Freiheit" und "Tichys Einblick" schreibt und auf seinem Blog gegen Impfungen wettert und Verschwörungen verbreitet, spricht auf seinen Social-Media-Kanälen von "Säuberung" ohne "rote Linien" und davon, dass er "mundtot" gemacht werde. "Er sieht sich offenbar als Opfer", schreibt Anna Ernst in der "Süddeutschen". per ) - Die Lyrikkolumne. Von Marie Luise Knott21.12.2021. Pier Paolo Pasolini, den widerständigsten unter den Dichtern Italiens, muss man feiern, wieder und wieder. Der bei Suhrkamp rechtzeitig zum hundersten Geburtstag herausgebrachte Gedichtband "Nach meinem Tod zu veröffentlichen" ist eine Großtat und sollte auf jedem Gabentisch liegen. hei ) - Die Digitalisierung des Landes ist dringend notwendig - und schleppt sich doch nur so dahin. Die neue Koalition will der Bundesrepublik nun wirklich ein Update verschaffen. Eine Spurensuche zeigt: Elan und Ideen sind ausreichend vorhanden. Doch reicht das? radio ) - Komponistin Lisa Streich über die Schönheit des Unvollkommenen, die Eigenheiten des europäischen Publikums und Hassmails nach Konzerten. Von Jeffrey Arlo Brown. radio ) - David Bowie hätte am 8. Jänner seinen 75. Geburtstag gefeiert. Mit der CD-Box "Brilliant Adventure (1992-2001)" und dem Comicband "Starman" wird der Mythos weiterverwertet. Von Christian Schachinger.