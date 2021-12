Heute in Radio+TV

Moin-Moin

Radiotipps

Musiktipp I20:00 Uhr HR2 Konzertsaalhttps://www.hr2.de/programm/klassik-oper/konzertsaal--fuer-und-mit-mauricio-kagel,epg-konzertsaal-902.html"Für und mit Mauricio Kagel"Werke von Mauricio Kagel Moderation: Stefan FrickeMusiktipp II20:04 Uhr SR 2 Mouvementhttp://www.sr.de/sr/sr2/sendungen_a-z/uebersicht/mouvement/"50 Jahre Experimentalstudio des SWR"Werke von Kazimierz Serocki, Luigi Nono, André Richard und Mark AndreMusiktipp III21:05 Uhr Deutschlandfunk JazzFactshttps://www.deutschlandfunk.de/jazzfacts-100.html"Mit Riesenschritten voran" Die französische Sängerin Camille BertaultVon Karsten MützelfeldtMusiktipp IV22:33 Uhr NDRKultur Play Jazz! NDR Bigbandhttps://www.ndr.de/kultur/sendungen/play_jazz/Play-Jazz-NDR-Bigband-Pull-it-Free-der-Pianist-Don-Pullen,sendung1197698.html"Pull it Free!": Zum 80. Geburtstag des Pianisten Don PullenHörtipp I20:05 Uhr SWR2 Musikpassagenhttps://www.swr.de/swr2/musik-jazz-und-pop/gilles-peterson-portraet-eines-gesamtkunstwerkers-swr2-musikpassagen-2021-12-23-100.htmlGilles Peterson - Porträt eines GesamtkunstwerkersVon Frank SawatzkiHörtipp II21:30 Uhr HR2 Neue Musikhttps://www.hr2.de/programm/klassik-oper/neue-musik--mein-lehrer-mauricio-kagel-2,epg-neue-musik-258.html"Mein Lehrer: Mauricio Kagel (2)" Eine Sendung von Johannes S. SistermannsHörtipp III23:00 Uhr rbbkultur The Voicehttps://www.rbb-online.de/rbbkultur/radio/programm/schema/sendungen/the_voice/archiv/20211223_2300.html"Katie Melua & Gori Women's Choir"Die Songwriterin singt mit dem Gori-Frauenchor aus Georgien Songs rund um das Thema "Winter" Mit Ortrun SchützHörtipp IV23:03 Uhr Ö1 Zeit-Tonhttps://oe1.orf.at/programm/20211223#663361/Musik-als-Hommage-an-eine-VisionaerinV:NM 2021. Projekte zu Margarete Schütte-LihotzkyMusik als Hommage an eine Visionärin