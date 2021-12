Moin-Moin

Radiotipps

Musiktipps

Mittwoch, 1.12.2021 dlfk ) - Bericht von Max Kuball bb ) - Kann ein flächendeckender Lockdown noch vermieden werden? In einem Positionspapier, an dem unter anderem die Physikerin Viola Priesemann mitgewirkt hat, erklärt eine Foschergruppe, wie das gelingen könnte. Der Einzelhandel bleibt in dem Maßnahmen-Katalog geöffnet. Bund und Länder tauschen sich am 30. November über ihr Vorgehen aus. dlfk ) - Das polnische Parlament hat einem Gesetz zugestimmt, das eine zeitweise Einschränkung der Bewegungs- und Pressefreiheit an den EU-Außengrenzen zu Belarus möglich macht. ntv ) - Mehrere Covid-Patienten aus Baden-Württemberg mussten bereits in andere Bundesländer verlegt werden. Ministerpräsident Kretschmann kündigt deshalb drastische Maßnahmen an: Kultur-, Sport- und Freizeitveranstaltungen stehen vor dem Aus. nb ) - Der Burda Verlag wagt sich an die Generation Z heran und entwickelt eine neue digitale Medienmarke für die junge Zielgruppe. Zentrales Thema des neu konzipierten Formats '2050' ist der Klimawandel. Dabei will man bei dem Münchner Verlag die drängende Frage "Wie schaffen wir es, den Klimawandel bis 2050 zu stoppen?" beantworten. Das digital verbreitete Medium ist kostenlos, ein E-Paper steht zum freien Download bereit. Daneben sollen Bewegtbild und Social eine wichtige Rolle spielen. bb ) - Das Projekt creativeSHIFT will frische Ideen für Europas Kreativbranche entwickeln. Erste Ergebnisse wurden jetzt in Mailand vorgestellt, beim Musikfestival "Linecheck" von Clara Seger cw ) - Die Bundesnetzagentur hat festgestellt, wie gut Telekom, Vodafone und O2 Haushalte und Hauptverkehrswege mit ihren Netzen versorgen. Es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht! orf ) - Ein gutes Buch unterm Christbaum, das gehört einfach in jedem Alter dazu. Kein Wunder, dass der Buchhandel in der Vorweihnachtszeit einen guten Teil seines Jahresgeschäftes machen sollte. Heuer ist wieder Lockdown und die Schnäppchen der Online-Riesen sind nur einen Klick entfernt. Die Vorarlberger Buchhändler helfen sich mit innovativen Ideen. radio ) - David Virelles ist ein musikalischer Expat. Der kubanische Pianist, der sich in der amerikanischen Jazzszene etabliert hat, wirkt als Dozent in Zürich. Entsprechend weit ist sein Horizont. Im Rahmen des Zürcher Festivals "unerhört!" tritt er solo auf. Von Florian Bissig. radio ) - Die Harfe bringt viele Saiten zum Schwingen - auch in uns. Als Instrument der Engel gilt sie, nicht nur ihrer Flügelform wegen. Sie ist schon Jahrtausende alt, war immer beliebt bei Hofe, wurde als einfache Schoßharfe gerne genutzt von Bänkelsängern und Troubadouren und macht als stattliche Konzertharfe mächtig Eindruck im Orchester. Zwei, die sich auf unterschiedliche Weise der Kunst des Harfenspiels widmen, haben sich bei diesem Konzert zusammengefunden.