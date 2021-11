Moin-Moin

328. Tag des Jahres oder der 738.120. Tag der Zeitrechnung faz ) - Mathias Döpfner, der Vorstandsvorsitzende von Axel Springer, scheint nie ganz der zu sein, als den er sich inszeniert. Glaubt er wirklich, uns drohten Zustände wie in der DDR? Von Claudius Seidl faz ) - Die Impfquoten sind in Österreich und Deutschland viel niedriger als in Spanien oder Portugal. Wir haben zwei Historiker gefragt, warum die Impfgegner im Osten und in den Bergen wohnen, aber selten an den Küsten. Von Reinhard Bingener kap ) - Am 26. November 1965 erklärte Joseph Beuys dem toten Hasen die Bilder. Aber wer um Himmels Willen erklärt dem toten Hasen Joseph Beuys? Wir Fluxusflüsterer von der KunstArztPraxis wagen den Versuch. Per Offenem Brief an besagten Hasen. Aber im Grunde an alle Hasen dieser Welt. radio ) - Das Konzertprojekt "Donaueschingen global" sucht nach globalen Perspektiven auf zeitgenössische Musik. Die Kolumbianerin Carolina Noguera Palau versucht in Ferocious: Contorting femininities vorsätzlich zu vergessen, um sich von einer Neuen-Musik-Tradition, der sie sich "nicht immer zugehörig" fühlt, zu lösen. faz ) - Die Philosophie Hegels inspirierte in den Vereinigten Staaten sowohl die Apologeten der Sklaverei als auch Martin Luther King. Über Freiheitsbegriffe, Paradoxien und Rassismus. Ein Gastbeitrag. Von Kevin Harrelson sz ) - Schon richtig: Putzen, waschen, bügeln macht keinen Spaß. Dafür hält Hausarbeit fit und gesund, kann sogar das Leben verlängern. Man braucht nur den richtigen Mitbewohner. Von Violetta Simon faz ) - Viele Querdenker beziehen sich auf Rudolf Steiner. Der setzte auf übersinnliche Erkenntnis statt auf Wissenschaft. Ein Gespräch über die Ursprünge des Querdenkertums mit dem Religionshistoriker Helmut Zander. turi2 ) - Apple reicht vor einem kalifornischen Gericht Klage gegen den israelischen Spionage-Software-Anbieter NSO Group ein, der u.a. hinter dem Ausspähprogramm Pegasus steht. Die Firma müsse für "die Überwachung von und den gezielten Angriff auf Apple-Nutzer" zur Verantwortung gezogen werden, teilt Apple mit. Neben Schadenersatz fordert Apple eine richterliche Anordnung, die NSO künftig verbietet, Software, Dienste oder Geräte des iPhone-Herstellers zu benutzen. faz ) - Der iPhone-Hersteller will dem israelischen Softwareunternehmen verbieten, seine Geräte und Software zu nutzen. NSO steht damit unter Druck - aber auch für Apple ist der Fall heikel. talk ) - Vorreiter im Jazz sind John Coltrane und Eric Dolphy gewesen, im Rock Frank Zappa, Soft Machine oder Henry Cow, die Band von Fred Frith. Aquaserge stehen in derselben Tradition. - "The Possibility Of A New Work For Aquaserge" ist das sechste Album des französischen, 2005 in Toulouse gegründeten Quintetts. Die Stücke, teils Fremdkompositionen, teils Eigenschöpfungen, künden von einem Höchstmaß an Kennerschaft und Können.