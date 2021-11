Moin-Moin

Musiktipps

327. Tag des Jahres oder der 738.119. Tag der Zeitrechnung radio ) - Das Album gilt als Beginn der Glam-Rock-Ära. Die Band um den Gitarristen Marc Bolan war damit endgültig von esoterisch-akustischem Folk auf elektrischen Rock'n'Roll umgestiegen. Mit Roderich Fabian. radio ) - Der Startrompeter Miles Davis war schon etwas überrascht, als er am 22. Oktober 1971 für ein Konzert in die Zürcher Agglomeration - nach Dietikon - gefahren wurde. Er hat sich wohl ausgemalt, dass er in Zürich spielen würde. "Where the fuck are we going?", soll er im Taxi geflucht haben. radio ) - Jumoké Fashola presents a rare interview with British guitarist John McLaughlin who shares some of the music that inspires him and shapes his own boundary-breaking approach. McLaughlin regularly features on lists of the world's greatest guitarists and is recognised as a pioneer of jazz fusion, blending jazz with genres such as flamenco, rock, blues and classical music. radio ) - Ein Klassiker der dystopischen Literatur: George Orwells 1948 fertig gestellter Roman 1984 spielt in einem zukünftigen London, der wichtigsten Stadt von Ozeanien, einem totalitären Großstaat. dlfk ) - Der "Deutsche Kleinkunstpreis 2022" geht an den Kabarettisten Josef Hader. Damit werde einer der ganz Großen des Kabaretts ausgezeichnet, begründete die Jury in Mainz ihre Entscheidung. Mit der Erschaffung und überwältigenden Darstellung seiner erbarmenswert zynischen und von zügelloser Hybris beseelten Kunstfigur im aktuellen Programm "Hader on Ice" sei es ihm gelungen, einen ebenso verkommenen wie verlorenen Charakter auf die Bühne zu stellen. Der Österreicher Hader arbeitet auch als Schauspieler, Drehbuchautor und Regisseur. Das Mainzer Unterhaus, eines der bedeutendsten Zentren für Kleinkunst in Deutschland, vergibt die Auszeichnung seit 1972. Der Preis ist in mehrere Kategorien aufgeteilt und mit jeweils 5.000 Euro dotiert. Die Verleihung des 50. Deutschen Kleinkunstpreises soll am 6. März 2022 in Mainz über die Bühne gehen. dlfk ) - Hexen wurden von der Kirche über Jahrhunderte hinweg gejagt, gefoltert und getötet. Später wandelte sich der Blick auf sie fundamental. Ein neues Buch erzählt davon. dlfk ) - Die Ausstellung "Andy Warhol: Relevation" in New York überrascht, indem sie das enge Verhältnis des Künstlers zum Katholizismus verdeutlicht, sagt Kritiker Sebastian Moll. Der Glauben ziehe sich durch das Werk, wie viele Kunstobjekte illustrieren. dlfk ) - Sie siedeln in abgelegenen, entleerten Regionen, inspiriert von Büchern des Autors Wladimir Megre: Anhänger der "Anastasia"-Sekte zeigen auch in Brandenburg Präsenz. Bewohner von Grabow fühlen sich durch die rechten Siedler eingeschüchtert.