ie Show ist, die (fast) alle gebraucht haben turi2 ) Eine breit angelegte Studie von Forschern der Uni Mainz und der LMU München bescheinigt deutschen Medien "ein hohes Maß an Unsicherheit in der Berichterstattung" vor allem zu Beginn der Corona-Pandemie, schreibt Christian Meier in der "Welt". Die Wissenschaftler haben rund 5.200 Beiträge aus elf Leitmedien wie "Spiegel", "Süddeutsche", "Bild" und "Tagesschau" zwischen Januar 2020 und April 2021 ausgewertet. Unsichere Prognosen zur Entwicklung der Infektionszahlen wurden "in der Regel nicht ausreichend transparent gemacht" und später kritisch darüber berichtet, dass die Prognosen nicht eingetreten sind, lautet eine Erkenntnis der Untersuchung. bb ) - Die Text-to-Speech-Software BotTalk kann nicht nur Zeitungsartikel vertonen, sondern soll auch im Hörbuch zum Einsatz kommen. Literatur, vorgelesen von Computerstimmen - kann das funktionieren? Kann die Sprachsoftware Zwischentöne? Wird sie dem Inhalt gerecht? Und gibt es schon Resonanz aus den Hörbuchverlagen? Antworten von Bottalk-Gründer Andrey Esaulov faz ) - RTL geht in Deutschland im nächsten Jahr einen Schritt, der in der Streaming-Branche aufmerksam beobachtet werden wird: Die TV-Sendergruppe baut ihre Video-Streamingplattform zu einem crossmedialen Bereich aus. faz ) - Der Kulturmäzen Osman Kavala ist seit Jahren zu Unrecht in Haft, Syrer werden wegen Bananen ausgewiesen, und Kirschen sind eine gefährliche Sache: neue Nachrichten aus Erdoğans Reich. Von Bülent Mumay piqd ) - Während der Corona-Krise darf sich die Gesellschaft einmal mehr als zutiefst gespalten erleben. Wen das nicht kalt lässt, darf nicht dabei stehen bleiben, die Symptome zu behandeln: etwa in Form von Verständigungstherapien für die Polarisierten und Fragmentierten. Denn: Bessere Kommunikation wird die Gräben in dieser Gesellschaft nicht abschaffen.