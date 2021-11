Moin-Moin

Freitag, 5.11.2021



309. Tag des Jahres oder der 738.101. Tag der Zeitrechnung

TV-Tipps

Musiktipp IMusiktipp IIMusiktipp IIIMusiktipp IVHörtipp IHörtipp IIHörtipp IIIHörtipp IVHörtipp VLiteratur im Gespräch dlfk ) - Moderation: Andrea GerkAm 6. November wird dem österreichischen Autor Clemens J. Setz der Preis in Darmstadt verliehen.Der Autor, 1982 in Graz geboren, erkunde in seiner Literatur "menschliche Grenzbereiche", heißt es in der Begründung der Jury. Seine bisweilen verstörende Drastik steche ins Herz unserer Gegenwart. Der Georg-Bücher-Preis ist der renommierteste Preis für deutschsprachige Literatur. Setz hat aber auch andere Preise erhalten, u.a. vor zehn Jahren den Preis der Leipziger Buchmesse für seinen Erzählband "Die Liebe zur Zeit des Mahlstädter Kindes". Der Autor hat bereits ein umfangreiches und vielfältiges Werk vorgelegt. Sein erster Roman, "Söhne und Planeten" erschien 2007. In seinem letzten Buch: "Die Bienen und das Unsichtbare" erkundet er die Welt der Kunstsprachen.- die nordstory - Inselliebe Baltrum | NDR - Als ganz Berlin auf den Beinen war - 30 unvergessene Momente | rbb - Zweifel Fernsehfilm Frankreich 2021 (Doutes) | arte - Spiel mir das Lied vom Tod Spielfilm USA 1968 | 3sat - Magnolien aus Stahl Spielfilm USA 1989 (Steel Magnolias) | ONE