Moin-Moin!

YouTube hat bereits eines der #allesaufdentisch-Videos wieder hochgeladen, nachdem es gelöscht wurde. ( sp ) - Nun hat die Plattform abermals zwei Videos der umstrittenen Aktion entfernt. mdr ) - Der Person Johann Wolfgang von Goethe ganz nah kommen, das ist ab heute auf der Online-Forschungsplattform Propyläen möglich. Erstmals in dieser großen Anzahl sind dort unter anderem Tagebücher und Briefe des Dichters und Denkers für die Öffentlichkeit digital zugänglich, erklärt der Projektverantwortliche Marcel Lepper. faz ) - Die SPD in Mecklenburg-Vorpommern wechselt den Regierungspartner. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig kündigt Koalitionsverhandlungen mit der Linkspartei an. Der bisher mitregierenden CDU bleibt nur die Opposition. bgl ) - von Gregor Keuschnig ndr ) - Zum 26. Mal finden in Schwerin die Literaturtage statt. Die Organisatoren vom Kulturbüro und der Freundeskreis der Stadtbibliothek haben sich um ein anspruchsvolles Programm bemüht.In Saarbrücken startet piqd ) - Knowledge, als das Wissen um die Musik & die Szene. Wer etwas in Sachen "knowledge" für sich tun möchte und zwar im Zusammenhang mit Hip-Hop in Deutschland bzw. mit Deutschrap, der sollte sich in der ARD-Mediathek die vierteilige Serie "Dichtung und Wahrheit" ansehen. Jede Menge Protagonisten und Protagonistinnen kommen zu Wort, erklären ihre Sichtweise, beschreiben, wie sie zum Hip-Hop gekommen sind oder der Hip-Hop zu ihnen. Die Serie umfasst leider nur diese vier Teile, aber hat einen deutlichen Frankfurt/a.M.-Schwerpunkt, vielleicht kommen also auch noch die anderen Regionen zu Wort. Das Schöne an "Dichtung und Warheit ist, dass die Geschichte als oral history erzählt wird, also nicht so sehr als soziologische oder feuilletonistische Deutung mit Volkshochschulcharakter, sondern eben im O-Ton. Das wirkt. Hier gepiqd ein Artikel von Volkan Agar, der in der taz aufgeschrieben hat, was ihm an "Dichtung und Wahrheit" so gut gefällt: turi2 ) - Personen des öffentlichen Lebens besser vor Mobbing und Belästigung auf seinen Plattformen schützen. Dazu zählen laut Konzern nun auch Journalistinnen und Aktivistinnen, "die unfreiwillig oder aufgrund ihrer Arbeit berühmt geworden sind", schreibt die für Nutzer-Sicherheit zuständige Managerin Antigone Davis. Mit der Richtlinie dürfen User in Kommentaren jetzt u.a. nicht mehr den Tod von Medienschaffenden fordern. Aktuell entferne man bei Facebook und Instagram außerdem "erniedrigende oder sexualisierte" Beiträge, beispielsweise beleidigende Kommentare zum Aussehen. piqd ) - Eine knarzig-alte Raucherstimme erzählt hier die Geschichte dieser sehr kreativ umgesetzten Podcast-Serie: nämlich das Patentamt in Berlin Kreuzberg höchstpersönlich. Die beiden Autorinnen (= "Anmelder") Melina von Gagern und Johanna Rubinroth haben mit ihrer achtteiligen Podcast-Serie "Das Patent" (= "Bezeichnung der Erfindung"), produziert vom SWR (= "Dachverband"), nicht nur viel Informatives zusammengetragen, nein, sie haben sich hier selbst erfinderisch erprobt. Die 25-minütigen Folgen - alle über die ARD Audiothek zu finden - sind äußerst kurzweilig und kunstvoll inszeniert.