Die Radiotipps für den 15.10.2021

in der Übersicht für alle Kultursender des Öffentlich-rechtlichen Rundfunks, ByteFM sowie des Ö1 und SRF2Musiktipp ILIVE - Das hr-Sinfonieorchester in der Alten Oper FrankfurtVíkingur Ólafsson, Klavier; Leitung: Marin AlsopWerke von Barber, Thomas Adès, Brahms(Übertragung aus dem Großen Saal)Musiktipp IIOrchestre Philharmonique du Luxembourg Dolby Digital 5.1Yaron Deutsch (E-Gitarre); Tamara Stefanovich (Klavier)IRCAM; Leitung: Ilan VolkovUA von Stefan Prins, Liza Lim, Misato Mochizuki, Enno Poppe(Liveübertragung aus dem Mozart Saal der Donauhallen)Musiktipp IIIZu Hause aufgenommen: "Michael League (USA) und Bill Laurance (GB)"Am Mikrofon: Tim SchauenMusiktipp IVLockerer Groove, dichtes Wechselspiel: Steve Khan "Eyewitness" (1981)Am Mikrofon: Michael RüsenbergHörtipp IDokKa 8 - Beste Hördokumentation 2021:"Der letzte Tag - Das Attentat von Hanau" Von Sebastian Friedrich(Produktion: Deutschlandfunk Kultur/WDR/NDR 2021)Hörtipp II"Künstlerische Einflüsse aus aller Welt" Decolonizing Pop MusicVon Ann-Kathrin Mittelstraß BR 2021Hörtipp IIIHörtipp IVmusikprotokoll 2021. Nomadic Sounds von KMRU, Gischt und Hüma Utku. (Teil 2)- Die 30 schönsten Wochenendtipps für Brandenburg - rbb Fernsehen- Gefährliche Wahrheit Fernsehfilm Deutschland 2021 | arte - Charles Bronson Hollywoods härtester Kerl | arte - Tod einer Schülerin Fernsehfilm Deutschland 2009 | 3sat radio ) - In der Mythologie der Mayas und der Azteken ist der Wind eine Gottheit - verbunden mit der wiederkehrenden Zerstörung und der (Neu-)Erschaffung des Kosmos. radio ) - Heute stimmt Gilles Peterson Sie auf die Worldwide FM 5th Birthday Party mit Danalogue von Comet Is Coming und Mr Scruff im Gespräch ein.