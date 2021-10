Moin-Moin!

(dlf) - Mit Stimmen zum Medizin-Nobelpreis, zum Ende der Maskenpflicht an vielen Schulen und zu den sogenannten Pandora Papers. Die SÜDDEUTSCHE ZEITUNG meint, die Veröffentlichung der rund zwölf Millionen Dokumente mache zwei Dinge klar: rp ) - Meinung: Washington Jetzt haben wir es schwarz auf weiß: Facebook schert sich einen Dreck um das Gemeinwohl, solange es einen schnellen Dollar machen kann. Das Schlimme: Wir wussten das schon vorher und sind dennoch alle mit schuld an Facebooks Übermacht. turi2 ) - Facebook hat am Montag eine ungewöhnlich umfassende Störung erlitten, die auch die Dienste Instagram und WhatsApp lahmgelegt hat. Technologie-Chef Mike Schroepfer spricht beim Konkurrenten Twitter von "Netzwerk-Problemen". Facebook zwitschert zunächst, es sei "bekannt, dass einige Nutzer Probleme beim Zugriff auf unsere Apps und Produkte haben". Nach etwa sechs Stunden gibt der Konzern Entwarnung und teilt sich entschuldigend mit, dass Apps und Services nun wieder online gehen. future ) -Facebook, Instagram und WhatsApp kam faz ) - Der Facebook-Konzern steckt in einer tiefen Krise. Jetzt hat das Unternehmen auch noch technische Probleme: Seine Plattformen sind am Montagabend nicht erreichbar. Auch interne Systeme sind offenbar betroffen. Die Konkurrenz reagiert süffisant. hei ) - Sie hat mit 4,1 Prozent eine weitere Marke überschritten und wird kurzfristig nicht sinken, sondern wegen der Energiepreise vermutlich weiter steigen turi2 ) - Rauchen unerwünscht: Aktivistinnen von Greenpeace und insgesamt mehr als 20 anderen Umwelt-Organisationen fordern ein europaweites Werbe- und Sponsoring-Verbot für Unternehmen, die mit fossilen Brennstoffen Geld verdienen. Damit sich die EU-Kommission überhaupt mit dem Vorschlag auseinandersetzt, müssen die Umweltschützerinnen als europäische Bürgerinitiative innerhalb der nächsten zwölf Monate mindestens 1 Mio Unterschriften von EU-Bürgerinnen sammeln. Ziel sei ein Verbot, das mit den bestehenden Regeln für Tabakwerbung vergleichbar sei. Ein Gesetz würde neben Reklame von Öl- und Gas-Firmen auch solche aus der Flug- oder Automobilindustrie betreffen. faz ) - Der schwedische Karikaturist Lars Vilks, der Mohammed als Hund zeichnete, ist im Alter von 75 Jahren gestorben. Er wurde seit Jahren von Islamisten verfolgt. Die Polizei geht von einem Verkehrsunfall aus. Von Michael Hanfeld