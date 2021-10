Moin-Moin!

Die Radiotipps für den 4.10.2021

Feature

19:30 Uhr

Zeitfragen.

TV-Tipps

Hörtipps

in der Übersicht für alle Kultursender des Öffentlich-rechtlichen Rundfunks, ByteFM sowie des Ö1 und SRF 2.Musiktipp I ByteFM - Kaleidoskop mit Alice Peters-BurnsMusiktipp II Ö1 - On StageMusiktipp III HR 2 - KonzertsaalDie Niederländische Radiophilharmonie in UtrechtNoa Wildschut, Violine; Niederländische RadiophilharmonieLeitung: James GaffiganWerke von Fauré und Saint-Saëns(Aufnahme vom 25. September 2020 aus dem TivoliVredenburg)Musiktipp IV Deutschlandfunk Kultur - In ConcertMusiktipp V Deutschlandfunk - Musik-PanoramaHörtipp I ByteFM - Was ist Musik mit Klaus WalterHörtipp II Bayern - HörspielHörtipp III ByteFM - Rock The Casbah mit Burghard RauschHörtipp IV Ö1 - Teit-TonHörtipp V SWR2 - Musikstunde"Über Musik zu reden, ist wie über Architektur zu tanzen" - die Geschichte des Musikjournalismus (1/5) Mit Nele FreudenbergerWarum es Ämtern an klaren Worten mangelt 20:15 Uhr - Yuli Spielfilm Spanien/Kuba/Großbritannien 2018 | arte 23:35 Uhr - Schüsse ins Dunkel Deutschland 2015 | arte 22:50 Uhr - HERstory (3/4) Wendeman(n)över | Das Erste Mediathek radio ) - Vor wenigen Tagen wurde dieses Konzert im Bimhuis aufgezeichnet und wir können uns glücklich schätzen, dass wir es jetzt nacherleben dürfen. Soviel Spielfreude steckt an. Das Publikum gibt es an die Musiker zurück und so entsteht ein Konzert, welches selbst zu Hause noch jenen Funken überspringen lässt, der Musik von solcher Qualität ausmacht. Allein wie Ofri Nehemya mit Shai Maestro kommuniziert, muss man gehört haben. Unbedingt anhören! radio ) - A Hungarian trio creates their own interpretations of Debussy's chansons. The compositions, which the composer wrote to poems by Paul Verlaine, André Girod, Paul Bourget and others… radio ) - Der deutsch-türkisch-armenische Musiker Marc Sinan gibt ein Konzert über Städte- und Ländergrenzen hinweg. An die Shoah müsse jede Generation erneut und anders erinnern, sagt Komponist Marc Sinan, "Gleißendes Licht" sei sein Beitrag dazu. Von Pia Benthin.