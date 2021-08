Moin-Moin!



Im Netz stehen Falschinformationen neben Wahrem, es wird gehetzt und gelogen. Wer soll da noch durchblicken? Und wie in der Infodemie nicht die Nerven verlieren? Psychologen und Hirnforscher raten zu klaren Strukturen - und zu mehr Achtsamkeit(d lfk ) - Am Sonntag ist der Axel-Springer-Verlag mit seinem neuen Fernsehsender "Bild" gestartet. Doch das Programm sei inhaltsleer, schlecht produziert und langweilig, findet Fernsehkritiker Matthias Dell. So werde es die TV-Landschaft nicht verändern.Belarusischer Schriftstellerverband vor dem Aus"Als ob man die gesamte Literatur ausradierte" dlfk ) - Für Kulturschaffende in Belarus verschärft sich die Lage. So drohe etwa dem dortigen Schriftstellerverband die Auflösung durch das Lukaschenko-Regime, warnt die Schriftstellerin Nina George.Paralympics-Werbespot"Übermenschen, die ihre Behinderung überwinden" dlfk ) - Zum Start der Paralympics unterstreicht eine Videokampagne mit Sportlerinnen und Sportlern des deutschen Teams: Behinderte Athleten machen keine Reha, sie betreiben Leistungssport. Die Journalistin Rebecca Maskos sieht die Darstellung auch kritisch.Kulturerbe Musik in AfghanistanDie Angst vor der Zerstörungswut der Taliban dlfk ) - Bei dem Musikwissenschaftler Tiago de Oliveira Pinto weckt die Situation in Afghanistan schlimme Erinnerungen: Vor 25 Jahren gerieten auch Musikarchive in den Blick der Taliban. Der Weimarer Forscher fürchtet um ein deutsch-afghanisches Projekt. dlfk ) - Eine Glosse von Nils Zurawski