Henrys Hör-TiPPS von radiohoerer

Lesart

Der Blog für Radiotipps, Musik - und Jazzfans

Lesart

"Trost" - Vier Übungen - Gespräch mit Hanna Engelmeier

"Schrecklich amüsant" - Rezensiert von Ursula März

"Überredung" von Jane Austen - Von Tobias Wenzel

In Deutschland haben Leserinnen und Leser im Rhein-Main-Gebiet im vergangenen Jahr erneut am meisten Geld für Bücher ausgegeben. Das teilte der Börsenverein des Deutschen Buchhandels in Frankfurt am Main mit. Danach investierten nach Berechnungen des Marktforschungsinstituts "Nexiga" die Bürgerinnen und Bürger von Bad Soden am Taunus durchschnittlich 168 Euro pro Kopf in Literatur. Einen Euro mehr als 2019. Gefolgt von den Bad Homburgern, die jeweils für 167 Euro Bücher kauften. Deutschlandweit zeigt sich bei den Buchkäufen ein ähnliches Gefälle wie bei der Kaufkraft insgesamt. Am meisten Geld für Bücher wird in den Ballungsräumen ausgegeben.