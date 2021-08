Moin!



Henrys Hör-TiPPS von radiohoerer

TV-Tipps

- Im Wald - Ein Taunuskrimi (1/2) Fernsehfilm 2017 | 3sat - Schloss Wernigerode | MDR - Shorta, Das Gesetz der Straße Spielfilm 2020 (Shorta) | Das Erste dlfk ) - Am 10. August erhält der Österreichische Rundfunk einen neuen Generaldirektor. Wie politisch ist diese Wahl? Journalisten berichten von wachsendem Druck seitens der Politik. Seit der sogenannten Ibiza-Affäre vor zwei Jahren kommt das Land nicht zur Ruhe.(d lfk ) - Restaurants, Museen, Kinos - langsam aber sicher öffnen immer mehr Kulturräume wieder. Doch Clubs bleiben nach wie vor davon ausgeschlossen. Ob es nicht doch einen Weg gibt, auch Indoor-Feiern zu ermöglichen, wird gerade in Berlin getestet. dlfk ) - Ist Musik jüdischer Künstlerinnen und Künstler per se "jüdische Musik"? Oder muss diese immer etwas mit Judentum zu tun haben? Fünf Kreative stellen ihre jüdische Lieblingsmusik vor - von israelischen Klassikern bis zu amerikanischem und deutschem Rap.