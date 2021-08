Moin!



Alexander Fest verlässt den Rowohlt Verlag - was keine alltägliche Nachricht ist. Denn damit verliert das Traditionshaus ein Stück seiner DNA. Denn gleichzeitig geht wohl auch - was nicht bestätigt wird - seine langjährige Lektorin Ulrike Schieder. Sie hat an seiner Seite vom ersten Tag an seine großen Autoren betreut tsp ) - Weiter Turbulenzen bei Rowohlt: Alexander Fest wechselt von dem Hamburger Verlag nach München zu dtv, genau wie die Lektorin Ulrike Schieder. Gerrit Bartels dlfk-audio ) - Moderation: Andrea Gerk dlfk-audio ) - Gespräch mit der Kommunikationswissenschaftlerin und Soziologin Natasha Kelly dlfk-audio ) - von Roberto Saviano dlfk ) - Gespräch mit Maren Wurster na ) - In seinem Amtssitz auf Schloss Bellevue hat gestern der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier den Ludwig-Börne-Preis 2020 an den in Wels geborenen Schriftsteller Christoph Ransmayr verliehen. bb ) - US-Journalist Michael Wolff ("Feuer und Zorn") legt die erste Analyse zu Trumps letzten Wochen im Amt vor. Neues gibt es auch von einem zahmeren Thilo Sarrazin. Bei der Belletristik holt sich Daniela Krien den vierten Platz, Lee Child landet im Mittelfeld. Zum Thema Nachhaltigkeit und Klimawandel findet sich etliches in den Charts, aber Nena Schink stellt klar: "Ich bin nicht grün". Einblicke in unsere aktuellen Bestsellerlisten. bm ) - Hier finden Sie die Bücher, die in der ZEIT und im Freitag besprochen werden. Damit Sie heute schon wissen, wonach der Kunde morgen fragt, was sie auslegen und vielleicht noch schnell bestellen sollten. bb ) - Der mit 10.000 Euro dotierte Marieluise-Fleißer-Preis geht in diesem Jahr an die Schriftstellerin Ines Geipel, wie die Stadt Ingolstadt mitteilt. bb ) - Frank Witzel erhält den mit 15.000 Euro dotierten Erich Fried Preis 2021, eine der renommiertesten literarischen Auszeichnungen Österreichs. Die Wahl hat der alleinige Juror Ingo Schulze getroffen. bb ) - Vom 5. bis 11. September finden die 22. Wiesbadener Literaturtage statt. Das Konzept stammt diesmal vom Schweizer Bestsellerautor Peter Stamm, der auch ein digitales Projekt zur poetischen Kartographierung der Stadt initiiert hat. bm ) - Für ihren Comic-Roman "Auf einem Sonnenstrahl" bb ) - Die Buchbinderei Integralis aus Ronnenberg bei Hannover ist seit Mai im Verlagsgeschäft aktiv - mit der Edition Integralis. Als erstes größeres Buchprojekt erscheint die auf zwölf Bände angelegte Reihe "morgen - wie wir leben werden", herausgegeben von dem Berliner Publizisten und Grafikdesigner Eckard Christiani. dlfk ) - Maryna Rakhlei im Gespräch mit Frank Meyer zeit ) - Schriftsteller unterstützen belarusische Freiheitsbewegung faz ) - Der Blick in den unbekannten Nachlass zeigt, wie sehr er mit dem Stoff gerungen hat. dlfk ) - Die Haltung, gegen die AfD könne man ohnehin nichts machen, habe sie zum Comic "Vogelschiss" inspiriert, sagt Autorin Frauke Bahle. Die zahlreichen ernsthaften Publikationen über Rechts wollte sie mit etwas ergänzen, das Spaß macht. bb ) dlfk-audio ) - vorgestellt von Tobias Gohlis dlfk ) - Susanne Saygins "Crash" ist neu auf Platz Eins unserer Krimibestenliste: Ihr Thriller spielt im Milieu machthungriger Unternehmer und korrupter Wirtschaftsanwälte. Die Autorin nimmt Anleihen bei der Wirecard-Affäre. dlfk ) - "Ich schrieb mich verrückt" - Peter Handke nennt ihn einen "ganz anderen Geschichtshelden". Wolfgang Welt war Suhrkamp-Autor, furioser Rockschreiber, Schallplattenverkäufer, Dauer-Bochumer, Nachtwächter, Buddy-Holly-Fan. Kurzum: der "größte Erzähler des Ruhrgebiets".