Moin!



Henrys Hör-TiPPS von radiohoerer

Der Blog für Radiotipps, Musik - und Jazzfans dwdl ) - Auf dieses Urteil blickt die Medienbranche gebannt: Am Donnerstag verkündet das Bundesverfassungsgericht, ob das Land Sachsen-Anhalt die geplante Erhöhung des Rundfunkbeitrags zum Jahreswechsel blockieren durfte. radio ) - Polen gehört nicht erst seit heute zu den Ländern mit der stärksten Jazz-Identität in Europa - sondern schon seit genau 99 Jahren. -Josquin Rosset, Gabriel Meyer und Jan Geiger Live in ChurSeit zwanzig Jahren sind die drei Musiker aus St. Gallen, Josquin Rosset (p), Gabriel Meyer (b) und Jan Geiger (dr) erfolgreich als Workingband unterwegs und sind dabei bereits in diverse Subgenres des Jazz eingetaucht. turi2 ) - Die 2019 eingerichtete Schlichtungsstelle für Streitigkeiten zwischen ARD und ZDF auf der einen Seite und Zeitungsverlagen auf der anderen ist bis heute kein einziges Mal zum Einsatz gekommen.