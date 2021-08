Moin!



Lesart

(dlfk-audio) - Moderation: Frank Meyer dlfk-audio ) - Matthias Nawrat über eine Mutter-Sohn-Beziehung on the road<--- bestellen dlfk-audio ) -<--- bestellen dlfk-audio ) - "Frank Sinatra has a cold" von Gay Talese/ Phil Stern<--- bestellen dlfk-audio ) - Susanne von Schenck<--- bestellen dlfk-adiuo ) - Stephanie von Oppen<--- bestellen dlfk-audio ) - "Letzte Lieder" von Stefan Weiler<--- bestellen bgl ) - "'Das also ist das Gesicht eines Rächers!' sagte ich zu mir, als ich mich an dem bewußten Morgen, bevor ich mich auf den Weg machte, im Spiegel ansah." (p. H.) Den Bleistift nicht aus der Hand legen, lautet das stille Motto. Weiterschreiben: immer noch Sturm, immer noch Literatur, immer noch die Bezähmung des Sturms.<--- bestellen dlfk-audio ) - von Jörg Plath<-- bestellen nb ) - Das Poetenfest in Zeiten von Corona: Wie bereits 2020 (unser Bild), wird auch in diesem Jahr der idyllische Innenhof des Stadtmuseums Schauplatz diverser Lesungen und Begegnungen zwischen Autoren und Lesern sein. bb ) - Michael Knoche fordert Ausstieg aus DEAL-Verträgen bb ) - Rossmann-Chef schlägt Paketsteuer vor