186. Tag des Jahres, 737.978. Tag der ZeitrechnungSpringers EuropapolitikViktor Orban schaltet europakritische Anzeigen in Bild.https://www.turi2.de/aktuell/viktor-orban-schaltet-ganzseitige-europakritische-anzeige-in-bild/?newsletter=trueIm GesprächSchauspieler und Autor Claudio Caiolo(dlfk-audio) - Für die Liebe und fürs Theater kam Claudio Caiolo nach Deutschland. Hier gründete der Sizilianer eine freie Theatergruppe und spielte in diversen Kino- und Fernsehfilmen. Nun hat er als Krimiautor Erfolg - in deutscher Sprache aber mit italienischem Inhalt.<--- bestellenhttps://eichendorff21.de/buch/9783462001013/Erneute WortmeldungMaaßen: "Gesinnungskontrolle" von Journalistinnen ist nun doch vom Tisch.(turi2)Hans-Georg Maaßen rechtfertigt sich bei Twitter für seine Angriffe auf die "Tagesschau". Dabei rudert er ein wenig zurück, anders als zunächst gesagt dürfe es eine "Gesinnungskontrolle journalistischer Arbeit durch die Politik" doch nicht geben. Weiterhin spricht er jedoch von einer "tendenziösen Berichterstattung" bei den Öffentlich-Rechtlichen. "Presse- und Rundfunkfreiheit haben in Deutschland Verfassungsrang", so Maaßen. "Unabhängiger Journalismus" und ein "politisch unabhängiger öffentlich-rechtlicher Rundfunk" seien für die Demokratie "unverzichtbar".https://www.turi2.de/aktuell/maassen-gesinnungskontrolle-von-journalistinnen-ist-nun-doch-vom-tisch/?newsletter=true5. Juli 2021Die Presseschau aus deutschen Zeitungen(dlfk) - Themen sind die Äußerungen von CDU-Bundestagskandidat Maaßen zu "Tagesschau"-Redakteuren sowie die Rückkehr des ehemaligen polnischen Ministerpräsidenten Tusk in die Politik seines Landes. Zunächst aber zur Debatte um Bußgelder für nicht abgesagte Corona-Impftermine.https://www.deutschlandfunk.de/presseschau-aus-deutschen-zeitungen.2287.de.html?drn:date=2021-07-05 faz ) - Hotels sind Orte der Begegnung. Doch aus dem Bellboy ist mancherorts ein Roboter geworden, Corona hat diese Entwicklung beschleunigt. Kann das gutgehen?(fa z ) - Komplott im Kleinen Kriegsratzimmer: Das Rijksmuseum in Amsterdam hat Rembrandts "Nachtwache" um Nachbildungen vor dreihundert Jahren abgetrennter Teile ergänzt. Eigentlich zeigt das Werk eine Aufbruchssituation. kap ) - Die Kunst in NRW steckt in der Pubertät! Zumindest suchen gleich mehrere Ausstellungen bei Körper, Gender und Identität nach Klarheit. Die Kunsthalle Düsseldorf widmet sich dem komplexen Feld aus "queerer" Perspektive. Zumindest für uns neu, bunt und erhellend.(a rd ) - Ungarns Ministerpräsident Orban ist auf die Liste der weltweit größten "Feinden der Pressefreiheit" gesetzt worden - als erster EU-Regierungschef. Dort werden Personen geführt, die drastisch die Pressefreiheit unterdrücken.The Shadow Whose Prey the Hunter Becomes kul) - Mit der Verfilmung einer Aufführung des australischen Back to Back Theatre ist das Theater der Welt in Düsseldorf nach 18 Tagen zu ende gegangen. Es musste wegen Corona um ein Jahr verschoben werden und hatte auch jetzt mit den Folgen der Pandemie zu kämpfen. Immerhin konnte ein Großteil der geplanten Gastspiele realisiert werden. Defizite liegen eher an der Konzeption, als an äußeren Umständen, und verweisen auf einen Umbruch im Verständnis von Theater sowie ein schwindendes Vertrauen in seine spezifischen Qualitäten, die nicht auf das alle drei Jahre stattfindende Festival beschränkt sind. Von Thomas Rothschild Schwerpunkt - Die Unsicherheiten der Pandemie (dlfk ) - Jeff Bezos wird bewundert für seinen Geschäftserfolg und gehasst für seine Rücksichtslosigkeit. Jetzt übergibt er ein sehr erfolgreiches Unternehmen - für das die Zeiten härter werden.