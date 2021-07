Moin-Moin!



LesartDas ( dlfk-audio ) - LiteraturmagazinModeration: Joachim Scholl dlfk-audio ) - Gespräch mit Zeruya Shalev<--- bestellen "Fern von hier" von Adelheid Duvanel dlfk-audio ) - Rezensiert von Michael Braun<--- bestellen dlfk-audio ) - Von Maria Bonifer<--- bestellen dlfk ) - Für ihren Roman "Die jüngste Tochter" erhält die Französin Fatima Daas gemeinsam mit ihrer Übersetzerin Sina de Malafosse den Internationalen Literaturpreis. Die Autorin ergründet darin ihr Verhältnis zum eigenen Glauben.<--- bestellen dlfk ) - Mit einem Essay befeuert die weltberühmte Schriftstellerin und Feministin Chimamanda Ngozi Adichie eine alte Kontroverse: Darf man trans Frauen als Frauen bezeichnen? Besser macht sie es damit aus Sicht der Autorin Mithu Sanyal nicht.<--- bestellen mdr ) - Der Leipziger Verlag Klett Kinderbuch ist am Donnerstag in München mit dem Deutschen Verlagspreis ausgezeichnet worden. Wie das "Börsenblatt" mitteilte, ging einer der drei mit jeweils 60.000 Euro dotierten Hauptpreise an den Kinderbuchverlag. Über die weiteren Hauptpreise konnten sich der auf Foto- und Kunstbücher spezialisierte Stuttgarter Verlag Hartmann Books und der auf junge Literatur ausgerichteten Berliner Verlag Korbinian freuen.