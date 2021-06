Moin-Moin!



Lesart

Jahres,Das dlfk-audio-LiteraturmagazinModeration: Andrea Gerk dlfk-audio ) - Gespräch mit Katja Reider<--- bestellen dlfk-audio ) - Von Susanne von Schenck(dlfk-audio) - Rezensiert von Katharina Teutsch<--- bestellen dlfk-audio ) - Gespräch mit Dirk Fuhrig dlfk-audio ) - "Ode an die Freude" von Henning Hans(Wdh. v. 11.03.2020)(dlfk-audio) - Der Schriftsteller Josef Haslinger wurde als Kind im Kloster von katholischen Priestern sexuell missbraucht. Darüber hat er, Jahrzehnte später, ein Buch geschrieben. 50 Jahre lang habe er den eigenen Missbrauch verharmlost, sagt er.-- bestellen "Drei Kameradinnen" von Shida Bazyar dlfk-audio ) - von Plath, Jörg dlfk-audio ) - Newmark, Catherine bb ) - Was für die einen die deutsche Sprache vollends ruiniert, verstehen andere als eine Frage der Höflichkeit - das Gendersternchen ist mittlerweile auch in der Welt der Literatur angekommen. Verlage gehen erstaunlich entspannt damit um. Zum Beispiel die Autorin Mithu Sanyal. bb ) - Die Dreharbeiten zur Verfilmung von Stefanie Sargnargels "Statusmeldungen" (Rowohlt) sind abgeschlossen. Die Autorin wird als Stefanie Fröhlich in der Hauptrolle zu sehen sein.(b b ) - Nach einer Umfrage von Skoobe in Deutschland, Österreich und der Schweiz lesen 50 Prozent nahezu genauso viel und häufig Bücher, 43 Prozent gaben sogar an, mehr Bücher als noch vor Pandemiebeginn zu lesen. Dennoch gibt es Veränderungen. bb ) - Ab November wird Ralf Grümme neben Hartmuth Brill Geschäftsführer des Georg Westermann Verlags. Im April 2022 übernimmt er die alleinige Verantwortung. bm ) - Die Ernst-Toller-Gesellschaft e.V. mit Sitz in Neuburg an der Donau verleiht den Ernst-Toller-Preis 2021, im 25. Jahr ihres Bestehens, an die österreichische Schriftstellerin Gertraud Klemm. Der Preis ist mit 5.000 Euro dotiert und wird am 25. September 2021 im Stadttheater Neuburg an der Donau verliehen. Piqd ) - Der dreiundzwanzigjährige Filip, knapp aus sowjetischer Gefangenschaft entkommen und mit falscher Identität nach Deutschland geflohen, arbeitet als vermeintlich französischer Fremdarbeiter in einem Frankfurter Luxushotel. Seine Absicht: den Krieg "im Auge des Orkans" zu überleben. fk ) - Es ist nicht der erste Preis, den die Schriftstellerin Nava Ebrahimi gewonnen hat. Aber das Prestige des Ingeborg-Bachmann-Preises, den sie für ihren Text "Der Cousin" erhielt, wird für eine deutliche Erweiterung ihrer Leserschaft sorgen. Maryam Aras sprach vor einiger Zeit mit der Autorin über die Entstehung und Gestaltung ihrer Romanfiguren.