Lesart

Das dlfk-audio -Literaturmagazin dlfk-audio ) - Gespräch mit dem Autor dlfk-audio ) -Rezensiert von Nico Bleutge<--- bestellen dlfk-audio ) - Von Tobias Wenzel dlfk ) - Die Suche nach seinem kleinen Bruder führt den jungen Mann Ibrahima aus seinem Heimatort in Guinea bis nach Irun in Spanien. Ein sehr persönlicher, erschütternder Bericht über das Leiden junger Afrikaner auf ihrem lebensgefährlichen Weg nach Europa.<--- bestellen dlfk ) - Bei Markus Bundi ist die Dystopie philosophisches Traktat und Bildungsroman zugleich: Sein Roman "Die letzte Kolonie" zeigt, wie sich Menschen wappnen, wenn alles auf dem Spiel steht.<--- bestellen Auszeichnungen bm ) - Zum 13. Mal kürt der Bundeswettbewerb für junge Lyrik lyrix die Jahresgewinner:innen: Die Jury wählte aus den 72 Gedichten, die im Vorjahr jeweils als monatsbeste prämiert wurden, die zwölf besten Texte aus.<--- bestellen dlfk ) - Der Fontane-Literaturpreis 2021 geht an die Schriftstellerin Judith Zander. Die Autorin werde für ihren im vergangenen Jahr veröffentlichten Roman "Johnny Ohneland" ausgezeichnet, hieß es bei der Bekanntgabe der Preisträgerin in Potsdam. Zander erzähle von einer teils ostdeutschen Identitätssuche, die gut in aktuelle Debatten passe, sagte Kulturministerin Manja Schüle (SPD). Der Roman ziehe tief hinein in die Erfahrungswelt eines sexuell nicht festgelegten Menschen. Die mit 40.000 Euro dotierte Auszeichnung soll am 20. August in der Kulturkirche Neuruppin verliehen werden<--- bestellen dlfk ) - Die Buchgestalterin, Autorin und Herausgeberin Judith Schalansky ist mit dem Gutenberg-Preis 2021 der Stadt Leipzig ausgezeichnet worden. Sie erhielt die mit 10.000 Euro dotierte Ehrung im Deutschen Buch- und Schriftmuseum. Die Jury lobte die 1980 geborene Greifswalderin "für ihr konsequentes Eintreten rund um das zeitgenössische Buch". Mit ihrem innovativen Erzählansatz in Verbindung mit einem ästhetisch-typografischen Gestaltungswillen mache sie aus dem Medium Buch stets ein Gesamtkunstwerk. Mit dem Gutenberg-Preis werden Persönlichkeiten und Einrichtungen geehrt, die sich um die Förderung der Buchkunst verdient machen<--- bestellen dlfk ) - In Hongkong wird die prodemokratische Zeitung " Apple Daily " eingestellt. Sie war wegen angeblicher Verstöße gegen das umstrittene Sicherheitsgesetz der chinesischen Sonderverwaltungsregion ins Visier der Behörden geraten. Vergangene Woche waren mehrere Führungskräfte der "Apple Daily" festgenommen worden. Laut Polizeiangaben gebe es stichhaltige Beweise dafür, dass mehr als 30 in der "Apple Daily" veröffentlichte Artikel darauf abgezielt hätten, andere Staaten zu Sanktionen gegen China und Hongkong zu bewegen. Bereits im August war Zeitungsgründer Jimmy Lai festgenommen worden. Der 73-Jährige sitzt derzeit eine Haftstrafe von 20 Monaten ab, weil ihm Anstiftung zu nicht autorisierten Protesten vorgeworfen wird.