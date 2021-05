Moin-Moin!



Lesart

Moderation: Frank Meyer dlfk-audio ) - Gespräch mit der Autorin Yulia Marfutova<-- bestellen dlfk-audio ) - Von Kolja Mensing<-- bestellen dlfk-audio ) - Gespräch mit Lara Sielmann<-- bestellen dlfk-audio ) -Von Maria Bonifer<-- bestellen (d lfk-audio ) - Gespräch mit Mike Altwicker<-- bestellen VERLAGEDie britische Wettbewerbsbehörde CMA hat die Übernahme vondurchgenehmigt, wie das Branchenmagazin The Bookseller berichtet. Die Genehmigung der US-Justizbehörde steht noch aus.VERANSTALTUNGENIn Stuttgart ist heute die größte Bildungsmesse Europas, die, zu Ende gegangen. Wegen der Corona-Pandemie fand die größte Bildungsmesse in Europa erstmals als rein digitale Veranstaltung statt. Rund 23.000 Besucher*innen nahmen an dem Online-Event teil, wie die Messe Stuttgart mitteilt.MEDIENDer Literaturkritiker Volker Weidermann verlässt den "Spiegel" und kritisiert in einer internen Mail "Beharrungswillen, Unmut und Kontrollwahn" bei der Zeitschrift.DIGITALISIERUNGAmazon setzt seine "Einstellungsoffensive" weiter fort und will 75.000 neue Mitarbeiter*innen verpflichten.Rome has created a free digital library that lets commuters read an unlimited amount of e-books for free.BILDUNGKeine Praktika, keine Möglichkeiten, branchennah Geld zu verdienen, kein Austausch: Sarah Omphalius studiert Buchwissenschaften in Mainz - und das schon im 3. Semester im Lockdown.AUTORINNEN UND AUTORENEin Überblick über die Künstlersozialkasse für Selfpublisher.AUSZEICHNUNGENSerbien zeichnet den Literaturnobelpreisträgerfür seine Bemühungen für das Balkanland aus - von Bosniaken kommt scharfe Kritik am umstrittenen Schriftsteller.Ein Blick auf die Hintergründe der Debatte, die Jürgen Habermas durch seine Ablehnung des Sheikh Zayed Book Award ausgelöst hat.American novelist Raven Leilani wins the £20,000 Swansea University Dylan Thomas prize for her "fearless" debut novel. dlfk ) - "Momentan nicht viel Gerechtigkeit", lautet das Fazit von Alice Vega. Die Privatdetektivin und Ex-Kopfgeldjägerin kämpft in Louisa Lunas Thriller "Tote ohne Namen" an der Grenze zwischen USA und Mexiko gegen Korruption und organisiertes Verbrechen. dlfk ) - Unter dem Pseudonym Joe Hill veröffentlicht Stephen Kings Sohn Joseph Romane und Comicserien. Der Panini Verlag bringt die von ihm kuratierten "Hill House"-Comics heraus. Im Neuesten, "Daphne Byrne - Besessen", ist eine Portion Horror garantiert. dlfk ) - Die Graphic Novel "Die Nazijäger" erinnert an die Arbeit von Beate und Serge Klarsfeld. Das Paar enttarnte zahlreiche ehemalige NS-Verbrecher. Dabei ging es aber nicht um Rache, erzählt Autor Pascal Bresson, sondern um Aufklärung und Gerechtigkeit. (dlfk ) - Für "Medieval Femme" ließ sich die kuwaitische Musikerin Fatima Al Qadiri von klassischen Gedichten arabischer Frauen inspirieren. Das vielschichtige Album lasse vor dem inneren Auge einen Film ablaufen, sagt die Musikjournalistin Juliane Reil. dlfk ) - Leonardo da Vinci, geboren 1452, gilt als eines der größten Genies aller Zeiten. Aber er profitierte auch von der Explosion des Wissens in seiner Zeit, wie die Rekonstruktion seiner Bücherliste zeigt.