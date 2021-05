Moin-Moin!



Literarisches Quartett vom 14.5.

Lesart

des bm ) - Umgeblättert heute: Neue Hörbücher dlfk ) - Der Preis der Leipziger Buchmesse für das beste Sachbuch des Jahres ist umkämpft. Was allen fünf nominierten Autorinnen und Autoren gemeinsam ist: Sie betrachten ihr Thema aus verblüffenden Perspektiven und kommen zu erstaunlichen Erkenntnissen. faz ) - Die Verhandlungen über die Urheberrechtsrichtlinie waren eine Sternstunde der europäischen Demokratie. Doch bei der Umsetzung will Deutschland in vielen Punkten abweichen - meist zum Schlechteren. Ein Gastbeitrag von Albrecht Conrad fk ) - Er arrangiert Wörter zu Gedichten und gibt den Gedichten graphische Gestalt. Er sei, behauptete einmal Jan Koneffke, ein "neuer, zeitgenössischer Morgenstern". Jedenfalls ist Rautenberg eine der originellsten Stimmen der deutschsprachigen Lyrik, findet Stefana Sabin. Arne Rautenbergs Gedichtband "betrunkene wälder" Das lange Schweigen verlängern bgl ) - Statt eines Aufstands der "Schönheitstrunkenen" und "Würdesüchtigen" gibt es schließlich eine Reise nach Capri, also so etwas wie zivilen Ungehorsam, was das Reisen in Pandemiezeiten angeht. Vielleicht gibt es darüber - gerne mit etwas mehr Abstand - den nächsten Roman. Denn "Trost" lässt den Leser ungetröstet und auch etwas ärgerlich zurück. von Gregor Keuschnig zdf ) - In der Mai-Ausgabe lädt Thea Dorn zum temperamentvollen Literaturtalk mit Vea Kaiser, Eva Menasse und Götz Alsmann. Moderation: Joachim Scholl dlfk-audio ) - Gespräch mit Daniel Dubbe dlfk-audio ) - Gespräch mit Noa Yedlin (dlfk-audio) - Gespräch mit Dirk Fuhrig (dlfk-audio) - Von Norbert Zeeb dlfk-audio ) - Von Andi Hörmann