BUCHHANDELRavens-Buch wird dabei künftig unter dem Namen Osiander geführt.VERLAGEDuden kündigt die neue Erstlesereihe "Dein Lesestart" mit kurzem und übersichtlichen Texten zu Sachthemen an. Die ersten vier Bände der neuen Reihe erscheinen am 14. Juni 2021.Should akademic research be made more accessible?LITERATURIn Kapstadt erfasste ein Feuer Teile der Universitätsbibliothek about three weeks ago. Die Schäden sind enorm.The author googled nearly 300 titles to find out which books are most talked about on the Internet.LESEFÖRDERUNG2020 stand der Medienkonsum von Kindern durch Schulschließungen und Lockdowns unter einem ganz besonderen Einfluss. Die KIM-Studie 2020 zeigt das Leseverhalten von Kindern zwischen sechs und 13 Jahren.AUSZEICHNUNGEN UND PREISEDie Sales Award Jury zeichnet exemplarisch während der Corona-Pandemie besonders engagierte Buchhändlen als Corona Buchheldinnen aus.Die Shortlist für den Deutsch-Französischer Jugendliteraturpreis 2021 wurde bekannt gegeben.Als Jürgen Habermas den Sheikh Zayed Book Award ablehnte, entbrannte eine Debatte. Ein Blick auf den andauernden Diskurs.VERANSTALTUNGENZahlreiche Veranstaltungen finden im Rahmen des Lesefestivals "Leipzig liest extra" statt.Moderation: Frank Meyer"Die Nazijäger" dlfk-audio ) - Gespräch mit Pascal Bresson<--- bestellen dlfk-audio ) - Von Marten Hahn<--- bestellen dlfk-audio ) - Von Maria Bonifer<--- bestellen Buchkritik dlfk-audio ) - Rezensiert von Olga Hochweis(dlfk-audio) - "The Melting of the Sun" von St. Vincent bb ) - Sofort auf Platz 1 steigt Sebastian Fitzek mit "Der erste letzte Tag", das anders ist als seine letzen Titel, in die Belletristik-Charts (PB) ein. Judith Hermann ist mit ihrem neuen Roman dabei und beim Sachbuch punkten zwei Bücher zum Thema Rassismus. Die Wochencharts auf Börsenblatt online. Mit dabei eine Spezial-Liste "Deutsche Sprachwissenschaft".