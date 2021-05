Moin-Moin!



Henrys Hör-TiPPS von radiohoerer

TV-Tipps

Musiktipp IMusiktipp IIMusiktipp IIIHörtipp I"Mexican Dubwiser, Dreadzone, King Toppa meets La Cepa u.a."Das Mexican Dubwiser Kollektiv stammt ursprünglich aus Monterrey in Mexiko, ist aber schon seit langer Zeit in Los Angeles beheimatet. Immer wieder sorgt die Truppe mit ihrem eklektischen Mix für offene Ohren und volle Tanzflächen. Hier wird zusammen gebracht, was vordergründig nicht unbedingt kompatibel erscheint: Reggae, Dub, Cumbia, HipHop, Funk, Soul etc.. Sicher nichts für Puristen, aber auf jeden Fall etwas für ausgelassenes Feiern. Aktuell haben sich Illbilly Hitec, La Gorda Dubs und der Dubvisionist einigen Tracks von Mexican Dubwiser angenommen, sie durch den Remix- bzw. Dub-Wolf geschickt und damit zu neuen Ufern gebracht. Das Album erschien gerade bei Echo Beach.Hörtipp II"Kompakt 21 - Punkte verbinden im Mix" Unter dem Titel "Connecting The Dots" veröffentlicht Tobias Thomas dieser Tage einen neuen DJ-Mix im Eindreiviertelstundenformat. Seit 1998 ist Thomas eine Schlüsselfigur der Kölner Kompaktblase, der neue Mix ist auch eine Hommage an Kompakt mit Kompaktkünstlern wie Gregor Schwellenbach, Superpitcher, Sascha Funke, Love Inc und Thomas Fehlmann, der mit "Böser Herbst" auch gerade ein neues Album veröffentlicht - auf Kompakt.Hörtipp III"Überlastet, abgehängt, krank" Wenn Corona die Seele infiziertHörtipp IVJa! - Gedanken zum Verhältnis von Musik und AffirmationVon Andreas FerversHörtipp VAus dem Dschungel der Neuveröffentlichungenheute mit: Koma Saxo | Wollny, Parisien, Lefebvre, Lillinger | Martial Solal | Sebastian Gramss' States of PlayBegegnung Spielfilm Großbritannien 1945 (Brief Encounter) | arte Das Gesetz der Macht Spielfilm USA 1991 (Class Action) | arte Umgewendet - Schule nach dem Mauerfall | Das Erste