Bücher in Funk+ Fernsehen

MEINUNGSFREIHEITHeute startet die vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels ausgerufene "Woche der Meinungsfreiheit". Dazu ein Überblick: Was genau umfasst die Meinungsfreiheit, und wo liegen ihre Grenzen?Ist die Meinungsfreiheit in Deutschland tatsächlich in Gefahr? Eine Diskussionsrunde bei NDR Kultur.Ein Kommentar: Meinungsfreiheit heißt nicht nur, manierliche Diskurse zu führen, sondern vor allem andere, womöglich verletzende Meinungen auszuhalten.Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International kommt zu dem erdrückenden Schluss, dass die Meinungsfreiheit weltweit in vielen Ländern gefährdet ist.BUCHHANDELKatrin Schmidt von der Buchhandlung Lesezeichen in Germering hat sich als eine von 14 Vertreter*innen der Kunst- und Kulturbranche mit Bundeskanzlerin Angela Merkel über ihre Schwierigkeiten in der Pandemie unterhalten. Wie hat sie den Dialog empfunden?Am Montag startet der LibriCampus, zum zweiten Mal rein digital. "Die Buchhandlung von morgen" lautet das große Thema, es soll um Trends, "Touchpoints" und Teams gehen.VERANSTALTUNGENJugendliche der Lübecker Bücherpiraten haben ein Literaturfest auf die Beine gestellt, das digital, analog, mit Abstand, drinnen oder draußen funktionieren kann. Dabei dreht sich von 4. - 8. Mai alles um das Thema "still."AUSZEICHNUNGENNach aufgekommener Kritik lehnt Jürgen Habermas den Buchpreis aus Abu Dhabi ab. Ein offener Brief kritisiert die Auswahl für den Preis der Leipziger Buchmesse und macht konstruktive Vorschläge in einer oft hitzigen Debatte. The UK's £60,000 Wolfson History Prize announces its 2021 shortlist.Die Künstlerin und Autorin Bettina Munk fühlt sich in Provisorien zuhause. Im West-Berlin der 1980er Jahre besetzte sie Häuser und übte das Leben auf unsicherem Grund. Bis heute ist es der Geist des Experiments, der in ihr schöpferische Energien freisetzt. Zur Meinungsfreiheit gehört für die Autorin Regula Venske auch die Streitlust. Doch werde leider immer weniger in der Öffentlichkeit über Meinungen gestritten, bedauert die deutsche PEN-Präsidentin. Sie plädiert für ein Schulfach "Meinungsfreiheit". Nur wenige Autorinnen und Autoren, die durch Bildung aufgestiegen sind, schreiben auch darüber. 18 von ihnen hat Daniela Dröscher zu ihrem Online-Projekt "Check your habitus" eingeladen. Es verdeutlicht, wie schambehaftet Herkunft sein kann. Rudolf bereitet seit zehn Jahren eine Arbeit über seinen Lieblingskomponisten Felix Mendelssohn Bartholdy vor, doch er scheitert schon am Anfangssatz. Thomas Bernhards absatz- und atemloser Monolog als Hörspiel. Bestenliste Mai - Neue Bücher über einen variablen Ort- In "Daheim" sucht Judith Hermann ein Zuhause an der See.- Ling Ma lässt in "New York Ghost" die Bewohner aus einer verseuchten Stadt fliehen.- Mischa Mangel rekonstruiert in "Ein Spalt Luft" die Psychose einer jungen Mutter.- "Architectural Guide Sub-Saharan Africa", die Vielfalt afrikanischer Architekturen vor.- Yvonne Adhiambo Owuor sucht in "Das Meer der Libellen" eine Heimat an der kenianischen Küste.- Erich Fried schließlich liest ein Gedicht über den Deutschen und seine Waldverbundenheit.- Außerdem die Studie zur ökonomischen Situation des Buchmarktes. "Sub-Saharan Africa" Das Meer der Libellen Aus dem Englischen von Simone Jakob Rezension von Dina Netz Gelesen von Erich Fried, SDR 1985 Gespräch mit dem Analysten Janick Evert von DIW Econ "Drei Kameradinnen" & "Fahles Feuer"