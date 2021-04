Moin-Moin!



30. April 2021 dlf ) - Kommentiert werden die Rede des US-Präsidenten Biden vor dem Kongress und die Pläne eines Corona-Impfstoffes für Kinder. Doch zunächst geht es um die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, wonach das Klimaschutzgesetz teilweise verfassungswidrig ist. dlfk ) - Im August wird die Neue Nationalgalerie in Berlin wiedereröffnet. Das Museum von Bauhaus-Architekt Mies van der Rohe wurde mehr als sechs Jahre lang saniert, in zehntausende Einzelteile 3sat-video ) - Zehn Jahre lang war die Neue Nationalgalerie in Berlin geschlossen, fünf Jahre lang hat das Team um den britischen Stararchitekten David Chipperfield das ikonische Gebäude von Ludwig Mies van der Rohe für 140 Millionen Euro von Grund auf saniert und instandgesetzt. Jetzt ist Schlüsselübergabe, am 21. August soll das Museum wieder eröffnen. dlfk ) - In der "Zeit" diskutieren Juli Zeh, Thea Dorn und Daniel Kehlmann über Corona und die politischen Reaktionen - und zeigen anders als die "#allesdichtmachen"-Videos, wie eine intellektuelle Debatte funktioniert. dlfk ) - Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels hat eine "Charta der Meinungsfreiheit" veröffentlicht . Die elf Punkte darauf sollen ein Angebot sein, endlich die Diskussionskultur zu verbessern, sagt die Publizistin Jagoda Marinić. dlfk ) - Kinder leiden besonders in der Coronapandemie. Es fehlt ihnen am Austausch mit Gleichaltrigen und an Orten, um sich auszutauschen. Nun sollen sie gezielt gefördert werden. zeit ) - Immer erregter diskutiert das Land über die Corona-Politik: Wer soll in der Pandemie die Richtung vorgeben - die Experten mit ihren Modellrechnungen oder die Politik als Vertretung aller Bürger? Ein Gespräch mit den Schriftstellern Thea Dorn, Juli Zeh und Daniel Kehlmann über den angemessenen Umgang mit dem Ausnahmezustand - Interview: Adam Soboczynski sz ) - Als die britische Sängerin Marianne Faithfull mit Covid-19 in die Klinik eingeliefert wurde, war nicht klar, ob sie überlebt. Nun meldet sie sich mit vertonten Gedichten zurück. turi2 ) - Unternehmer und Ex-ProSieben-Chef Georg Kofler spendet flockige 750.000 Euro an die FDP, sagt er dem "Handelsblatt". Damit will der 64-Jährige nach eigener Aussage "ein kraftvolles Signal der Unterstützung" senden und eine Regierungsbeteiligung der Grünen verhindern. Er sei von deren Parteiprogramm "schockiert", sagt er der Zeitung. Der "sozialistische Wolf" komme darin "im grünen Schafspelz" mit "einer wohlklingenden Klimaschutz- und Menschlichkeitsrhetorik camoufliert" daher. So sei etwa der Mietendeckel "de facto eine Teilenteignung der Vermieter". Das von den Grünen geforderte bedingungslose Grundeinkommen nennt er "absolut schädlich". Kofler, der sein Geld nicht nur an wirtschaftsliberale Parteien, sondern auch in der "Höhle der Löwen" verteilt, wettert weiter: "So viel Dummheit muss erst mal akkumuliert werden." faz ) - Der französische Präsident schafft die Elitehochschule ab, an der er selbst ausgebildet wurde. So will er die schwerfällige Verwaltung erneuern - und sein öffentliches Bild gleich mit. sz ) - Wie verändert die Pandemie die Mode? Was fehlt, wenn niemand mehr unsere Kleidung bewundert oder kritisiert? Fragen an die Modetheoretikerin Barbara Vinken. sz ) - Der CDU-Wirtschaftsexperte erntet zu Recht Spott: Er wollte seine Kompetenz in der ökonomischen Theorie demonstrieren, bewirkte aber das Gegenteil - zur Unzeit. dlfk ) - Ein absurd-ironisches und zugleich auf Fakten basierendes Hörspiel über die Privatisierung der Bahn in Großbritannien und die Mechanismen der kapitalistischen Optimierung von Unternehmen. Was ist das Leben wert? dlfk-audio ) - von Felix Riedel dlfk ) - Deutschland wird die Benin-Bronzen an Nigeria zeitnah zurückgeben. Das haben Kulturpolitikerinnen und Museumsexperten bei einem Spitzentreffen vereinbart. Nach Möglichkeit sollen einige Bronzen in Deutschland verbleiben - als Leihgaben. zdf ) - "Mein Opa, Karin und ich" ist ein persönliches Dokumentarfilmprojekt von Moritz Springer, das einen intimen Einblick in die Lebenswelt einer deutschen Familie in drei Generationen gewährt. dlfk ) - Die Musikjournalistin und DJ Gesine Kühne war früher nachtaktiv. Nun sind die Klubs seit 14 Monaten dicht und sie arbeitet in einem Impfzentrum. Diese profitierten von den Erfahrungen der ehemaligen Nachtarbeiter, wie Kühne berichtet. dlfk ) - Deutschland wird die Benin-Bronzen an Nigeria zeitnah zurückgeben. Das haben Kulturpolitikerinnen und Museumsexperten bei einem Spitzentreffen vereinbart. Nach Möglichkeit sollen einige Bronzen in Deutschland verbleiben - als Leihgaben.(d lfk ) - Die Aktion #allesdichtmachen hat für viel Aufregung gesorgt. Denn was witzig daherkommt, ist noch lange keine Satire. Aber es verweist auf denjenigen, der hinter der Aktion steckt.