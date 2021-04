Moin-Moin!



Lesart

Donnerstag, 15. April 2021 bb ) - Noch vor drei Wochen hatte die Internationale Jugendbuchmesse bekräftigt, die Messe vom 14. bis 17. Juni physisch stattfinden zu lassen. Nun sagt sie ab: Bologna bleibt Rote Zone, die Messe wird ausschließlich digital bespielt, Standgebühren werden rückerstattet."Wir hallen in den öffentlichen Raum hinein" bb ) -2021 ist das Festjahr "1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland": Ein Gespräch mit Rachel Salamander von der Münchner Literaturhandlung über die Situation der Bücher zum Thema Judentum. bb ) - Die Schriftstellerin Iris Wolff wird für ihr Gesamtwerk mit dem Solothurner Literaturpreis 2021 ausgezeichnet. Er ist mit 15.000 Franken dotiert. bb ) - Das Land der Dichter und Denker leidet unter Leseschwäche. Jedes fünfte Kind ist nach der Grundschule nicht zu sinnentnehmender Lektüre fähig. Alexander Skipis sieht uns alle in der Pflicht, diesen Skandal zu beenden. bb ) -Alle unabhängigen Verlage im deutschsprachigen Raum können sich ab sofort für die Hotlist 2021 bewerben. Anmeldungen sind bis zum 21. Mai offen. bb ) - Gabal eröffnet Content PortalDer Gabal Verlag startet ein neues Content-Portal. Im Gabal Magazin sollen Buchinhalte vertieft und Kontakte intensiviert werden. bb ) - Der Azubi-Brandbrief hat für Furore gesorgt. Wir haben Azubis und Ausbilder*innen anonym nach ihrer Zufriedenheit und Einschätzung gefragt. Das Ergebnis ist durchwachsen. bb ) - Die 15. Münchner Bücherschau junior (1. - 9. Mai) darf aufgrund der aktuellen Corona-Lage nur virtuell stattfinden - Anlass für ein Interview mit Klaus Beckschulte vom Börsenverein Bayern, der das Lesefestival organisiert. bb ) - Erster Open-Access-Deal mit IslandKarger hat als erster Wissenschaftsverlag eine transformative Open-Access-Vereinbarung in Island abgeschlossen. bgl ) - "." Von Gregor Keuschnig<--- bestellen dlfk-audio ) - Gespräch mit Susanne Billig dlfk-audio ) - Rezensiert von Carsten Hueck dlfk-audio ) - Von Susanne von SchenckPortrait über den portugiesischen(dlfk-audio) -Von Tilo Wagner dlfk-audio ) - Gespräch mit Kim Kindermann