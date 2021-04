Moin-Moin!

Dienstag, 6. April 2021

96. Tag des Jahres, 737.888.Tag der Zeitrechnung



Henrys Hör-TiPPS von radiohoerer

Der Blog für Radiotipps, Musik - und Jazzfans



Musiktipp I

20:00 Uhr kulturradio rbbKultur Radiokonzert

Jab105 - Live Aus Dem A-Trane

Simon Jermyn mit dem Quartett Mitte Gurlz & Trot A Mouse Trio





Musiktipp II

20:03 Uhr Deutschlandfunk Kultur Konzert

Großer Sendesaal im Haus des Rundfunks Berlin

Solisten des Deutschen Symphonie-Orchesters Berlin und Gäste

Leitung: Johannes Zurl

Werke von Marcel Mihalovici, George Antheil, Szymon Laks, Igor Strawinsky, Jacques Ibert

Aufzeichnung vom 03.04.2021





Musiktipp III

20:05 Uhr SWR2 Jazz Session

Jazz bei den Donaueschinger Musiktagen (1) u. a. mit Sun Ra, Don Cherry, Derek Bailey

Von Julia Neupert





Musiktipp IV

21:05 Uhr Deutschlandfunk Jazz Live

"Die Band als lebendige Einheit" Das Florian Weber Quartett

Aufnahme vom 25.5.2019 beim Jazzfest Bonn





Hörtipp I

18:00 Uhr srf Igor Stravinsky, Jahrhundertkomponist

Sein Name stand für Neues, Unerhörtes. Den einen ein Graus, für andere ein Idol. Kaum ein Komponist des 20. Jahrhunderts hat die Geister mehr geschieden als Igor Stravinsky. Noch heute ist er präsent in Film- und Video-Soundtracks, im Konzertsaal. Und sein Nachlass ist ein Schatz für die Forschung.



Hörtipp II

20:05 Uhr Bayern2 Nachtstudio

"Austern und Aura" Einige Zutaten zu einer Philosophie des Fressens

Von Andreas Ammer

Hörtipp III

20:10 Uhr Deutschlandfunk Hörspiel

"Der Mann in der Menge"

Hörspiel unter Verwendung von Edgar Allen Poes "The Man in the Crowd" und Charles Baudelaires Gedicht "A une passante"

Von Rainer Römer Übersetzer: William Aggeler

Aus dem Englischen von Hans Wollschläger

Aus dem Französischen von Friedhelm Kemp

Komposition und Regie: Rainer Römer SWR 2016



Hörtipp IV

22:05 Uhr Deutschlandfunk Musikszene

"Laboratorium im Kleinen?" Igor Strawinskys Kammermusik

Von Klaus Gehrke



Hörtipp V

23:03 Uhr SWR2 ars acustica

"Rückkehr von Krähe" Hörspiel von Ulf Stolterfoht und Thomas Weber

Komposition: Thomas Weber Musik: Kammerflimmer Kollektief

Regie: Iris Drögekamp und Thomas Weber SWR 2021



TV-Tipps

20:15 Uhr - America First - Bilanz einer Amtszeit (1/3) Europa muss zahlen | arte

21:45 Uhr - Eichmann und sein geheimer Komplize | Das Erste

22:10 Uhr - Der Sputnik-Schock | MDR



Tonart

Das Musikmagazin am Vormittag

Moderation: Carsten Beyer

Eine Art Heiliger"

(dlfk-audio) - Dirigent Vladimir Jurowski zum 50. Todestag von Strawinsky

Gimme a break

(dlfk-audio) - Igor: Strawinsky und seine Spuren im Pop

Strawinsky und der Jazz

(dlfk-audio) - Gespräch mit Joerg Widmoser

Der Strawinsky Guide

(dlfk-audio) - Strawinsky, der Nerd am Klavier