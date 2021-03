Moin-Moin!

Dienstag, 30. März 2021

89. Tag des Jahres, 737.881.Tag der Zeitrechnung



Musiktipp I

20:04 Uhr HR 2 Konzertsaal

Das hr-Sinfonieorchester in der Alten Oper Frankfurt

Leitung: Paavo Järvi

Werke von Pärt und Bruckner

(Aufnahmen vom 9. und 10. Februar 2006 aus dem Großen Saal)





Musiktipp II

20:04 Uhr WDR 3 Konzert

Johannes Brahms: Ein deutsches Requiem, op. 45

Genia Kühmeier, Sopran; Gerald Finley, Bariton; Netherlands Radio Chorus; Königliches Concertgebouw Orchester Amsterdam, Leitung: Mariss Jansons

Aufnahme aus dem Concertgebouw, Amsterdam





Musiktipp III

21:05 Uhr Deutschlandfunk Jazz Live

"John Scofield Quartett"

Aufnahme vom 7.5.2018 aus der Oper Bonn beim Jazzfest Bonn





Musiktipp IV

23:03 Uhr SWR2 MusikGlobal

"Mário Lúcio" Das musikalische und literarische Multitalent der Kapverden

Von Margrit Klingler-Clavijo





Hörtipp I

19:15 Uhr Deutschlandfunk Das Feature

Featurearchiv - Kämpfen (2/3):

"Einmal Widerstand, immer Widerstand" Bürgerrechtler am rechten Rand?

Von Alexa Hennings Regie: Burkhard Reinartz Deutschlandfunk 2020



Hörtipp II

20:05 Uhr Bayern2 Nachtstudio

Mehr Ideen wagen! Die Nachtstudio-Diskussion

"Arm und krank?" Soziale Ungleichheit in der Corona-Pandemie

Mit Thomas Kretschmer diskutieren Mona Motakef, Malte Thießen und Morten Wahrendorf



Hörtipp III

21:05 Uhr SWR2 Jazz Session

My Favorite Discs

Cover Carla Bley "Escalator Over The Hill" Von Niklas Wandt



Hörtipp IV

22:03 Uhr Deutschlandfunk Kultur Feature

"Hering im Blumentopf" Von Sabine Fringes

Regie: Eva Solloch Technische Realisation: Kai Schliekelmann und Markus Freund

Produktion: NDR 2020



Hörtipp V

23:03 Uhr Ö1 Zeit-Ton

Eröffnungskonzert in Corona-Besetzung mit neuem Stück von Klaus Lang



TV-Tipps

20:15 Uhr - Laim und der letzte Schuldige Fernsehfilm Deutschland 2020 | 3sat

21:40 Uhr - Lambs of God (1) Es kommt der Teufel in das Paradies | ONE

22:55 Uhr - Nie zu spät - Die Träume der Hundertjährigen | 3sat