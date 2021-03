Moin-Moin!

24. März 2021Oster-Lockdown faz ) - Gründonnerstag und Karsamstag sind als zusätzliche "Ruhetage" geplant. Was genau bedeutet das für Arbeitnehmer? Vieles scheint bislang nur ansatzweise geklärt. sz ) - Merkel kippt Ruhetage an OsternRekordsumme mono ) - Ein Werk des britischen Streetart-Künstlers Banksy ist am Dienstag für 16,8 Millionen britische Pfund (19,5 Millionen Euro) in London versteigert worden mono ) - Wer ist Julian Schnabel, der als Maler und Bildhauer ebenso viel Erfolg hat wie als Filmemacher? Im Taschen Verlag ist jetzt in einer limitierten Sammler-Edition das voluminöse Gesamtwerk erschienen faz ) - Bodo Ramelow twittert, das Internet regt sich auf. Da können wir ja gleich in den Familienchat auf Whatsapp gucken."Urnen im Asteroidengürtel" radio ) - Das Zündfunk Extra vom 21. Dezember war nicht lang genug: die Pop Toten aus Asien und aus dem Lande Jazz harren noch ihres Weltraumbegräbnisses. ci ) - Das Gewaltmonopol liegt beim Staat. Linksextremisten stellen das im Kampf für das vermeintlich Gute immer öfter in Frage. Gerade in einem Jahr wie diesem ist das eine bedenkliche Entwicklung. ci ) Weltschmerz und Sehnsucht: Der lyrische Jazzer Erik Leuthäuser berührt mit selbst geschriebenen deutschen Texten und autobiografischem Scatgesang. radio ) - Jazz aus Berlin mit 3 Konzerten wie unterschiedlicher nicht sein können. Und ein guter Überblick auf die dortige Jazzszene. Klarer Höhepunkt ist das Konzert von Lisa Bassenge für Billie Holiday. cw ) - Der Mittelstand verliert in der Corona-Krise deutlich an Anziehungskraft bei Bewerbern. Auch Familienunternehmen fallen in der Kandidaten-Gunst zurück.Blick in eine schwarze Zukunft dlfk ) - Konzerte, Veranstaltungen, Messen sind wegen Corona gestrichen. Seit Monaten gibt es für Veranstaltungstechniker keine Arbeit. Einige haben sich neue Jobs gesucht: als Elektriker oder in einem Impfzentrum.