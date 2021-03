Moin-Moin!

23. März 2021 bb ) - Der Lockdown in Deutschland wird bis zum 18. April verlängert. Dies hat die noch tagende Bund-Länder-Runde soeben (22.3.) nach Informationen des "Spiegel" beschlossen. Zudem soll die am 3. März beschlossene "Notbremse" konsequent umgesetzt werden. bm ) - "Man fragt sich, wie Franzobel auf diesen Stoff gekommen ist" turi2 ) - Bund und Länder haben sich auf einen harten Lockdown über Ostern geeinigt. Alle Geschäfte sollen vom 1. bis zum 5. oder 6. April schließen, auch die Supermärkte. Die wirtschaftliche Aktivität soll "falls möglich auf ein Minimum reduziert werden". Der Zeitraum vom 1. April (Gründonnerstag) bis zum 5. April (Ostermontag) soll als "erweiterte Ruhezeit zu Ostern" gelten. Die beiden regulären Werktage Gründonnerstag und Ostersamstag werden als "Ruhetage" definiert. In der Zeit gilt ein generelles Ansammlungsverbot. Bereits geöffnete Außengastronomie muss in der Zeit schließen. Supermärkte dürfen nur am Karsamstag teilweise öffnen. Religionsgemeinschaften sind gebeten, Ostermessen virtuell stattfinden zu lassen. Der generelle Shutdown gilt zunächst bis zum 18. April weiter. Die sogenannte "Notbremse" soll konsequent umgesetzt werden.HANDELDer Lockdown in Deutschland wird bis zum 18. April verlängert. Zudem soll die am 8. März beschlossene "Notbremse" konsequent umgesetzt werden.BUCHHANDELNachdem das Oberverwaltungsgericht Münster entschieden hatte, Einzelhandelsbeschränkungen der geltenden Corona-Verordnung aufzuheben, hat NRW-Sozialminister Laumann am 22. März eine neue Verordnung erlassen: Für Buchhandlungen, Schreibwarenläden und Gartenmärkte gelten ab sofort die gleichen Regeln wie für den übrigen Einzelhandel (ausgenommen Lebensmittelmärkte).WOCHE DER MEINUNGSFREIHEITVom 3.-10. Mai findet die vom Börsenverein initiierte "Woche der Meinungsfreiheit" statt, die von einem breiten Bündnis zivilgesellschaftlicher Organisationen und Unternehmen getragen wird. Im Zentrum der Veranstaltungswoche steht die "Charta der Meinungsfreiheit", zu deren Unterzeichnung das Bündnis aufruft.Im Interview mit dem Deutschlandfunk betont Alexander Skipis, Hauptgeschäftsführer des Börsenvereins, die Bedeutung der Meinungsfreiheit und erklärt, wie die "Woche der Meinungsfreiheit" die Aufmerksamkeit auf dieses Thema lenken will.Die "Woche der Meinungsfreiheit" wird begleitet von einer "Charta der Meinungsfreiheit", die von möglichst vielen Menschen unterzeichnet werden soll, um für die Meinungsfreiheit einzustehen.BUCHBRANCHEIm Gespräch mit der Frankfurter Rundschau erzählt die Vorsteherin des Börsenvereins, Karin Schmidt-Friderichs, über ihren Werdegang und über ihren Optimismus für die Branche.AUTORINNEN UND AUTORENDer Dichter und Essayist Adam Zagajewski verstarb im Alter von 75 Jahren.Authors fear, that a Penguin Random House takeover of Simon and Schuster could cut into bibliodiversity.AUSZEICHNUNGEN UND PREISEDie Literaturübersetzerin Helga van Beuningen erhält den Straelener Übersetzerpreis. Der Preis ist mit 25.000 Euro dotiert.VERANSTALTUNGENEine digitale Festwoche, initiiert von der Stadt Lübeck, ehrt den Schriftsteller Heinrich Mann bb ) - Nachdem das Oberverwaltungsgericht Münster entschieden hatte, Einzelhandelsbeschränkungen der geltenden Corona-Verordnung aufzuheben, hat NRW-Sozialminister Laumann am 22. März eine neue Verordnung erlassen: Für Buchhandlungen, Schreibwarenläden und Gartenmärkte gelten ab sofort die gleichen Regeln wie für den übrigen Einzelhandel (ausgenommen Lebensmittelmärkte). Damit sind bis auf Weiteres auch im Buchhandel nur noch "Click & Meet"-Käufe (mit vorheriger Terminvereinbarung) möglich. Die Verordnung tritt am 23. März (Dienstag) in Kraft.(dl fk ) - Auf den Wiedereinstieg ins kulturelle Leben vorbereitet sein und nicht vor Beschränkungen in der Wirtschaft "zurückzucken": Das fordert Hamburgs Kultursenator Carsten Brosda. Pilotprojekte mit personalisierten Tickets und Tests seien ein wichtiges Signal.Schriftsteller gegen Rechtspopulismus(d lfk ) - Wir müssen uns mit dem Rechtspopulismus auseinandersetzen, sagt Klaus Farin. AfD-Mitglieder aus dem Schriftstellerverband auszuschließen, halte er deshalb für den falschen Weg. Voraussetzung für einen Dialog sei aber eine Versachlichung.Klaus Farin im Gespräch mit Joachim Scholl(m s ) - Nature Writing 2021