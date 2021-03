Moin-Moin!

22. März 2021 bm ) - Umgeblättert heute: Ein "Meisterwerk" und ein "großer Wurf" kap ) - Brennende Geisterhäuser, gespenstische Flure, rätselhafte Vorhänge und Installationen mit Hasenmenschen: In seinem Kölner Atelier zaubert Simon Schubert phantastische Räume - zumeist aus nichts als schwarzem Grafitstaub oder Knicken im weißen Papier. Ein Hausbesuch. dlfk ) - Mit einem Jahr Verspätung soll im Mai die Architekturbiennale in Venedig eröffnet werden. Im Deutschen Pavillon wagt man den Blick zurück aus einer fiktiven Zukunft auf die Probleme der Gegenwart - und zwar coronakonform digital. pte ) - Sichere Spracheingabe in einer lauten Umgebung und für Behinderte wird möglich turi2 ) - Der Medienkonzern Burda hat im April 2020 rund 570.000 FFP2-Masken an das Bundesgesundheitsministerium verkauft, berichtet der "Spiegel" - und vermutet darin einen Interessenkonflikt, weil Daniel Funke, der Ehemann von Minister Jens Spahn, als Lobbyist und Büroleiter der Burda-Repräsentanz in Berlin arbeitet. dlfk ) - "Reform" ist für katholische Traditionalisten ein schwieriger Begriff. Ein Blick in die Geschichte zeigt allerdings, dass sich die katholische Kirche immer wieder reformiert hat. Und zwar auch in Fragen, die zentrale Glaubenswahrheiten betreffen. dlfk ) - Nicht alle Muslime glauben, dass der Koran wortwörtlich von Gott stammt. Besonders in der Türkei ist eine andere Auslegung entstanden. Doch sie wird von Islamisten bekämpft - ein prominenter Theologe hat deshalb seine Professur zurückgegeben. dlfk ) - Gifs und Meme haben unsere Kommunikation im Netz massiv verändert. Die digitalen Bildformate dienen der schnellen Unterhaltung. Zwei Bücher beschäftigen sich mit der Frage, ob sie daneben auch politisch polarisieren. dlfk ) - Die jüdisch-französische Chansonsängerin Barbara hat mit ihrer schönen Stimme von der Liebe gesungen, von Liebeskummer, Einsamkeit und Verlust. Sie wurde zur Identifikationsfigur eines Millionenpublikums, das sie bis heute verehrt."Eine gespenstische Geschichte"Die Klavierkonzerte von Bohuslav Martinů dlfk ) - Fünf Klavierkonzerte schrieb Beethoven, aber auch Bohuslav Martinů. Dazu weitere Werke für Klavier, manchmal mit, meistens ohne Orchester, zusammen mehr als zweihundert. Eine der Entdeckungen: das 4. Konzert mit dem geisterhaften Titel "Beschwörung". (dlfk ) - Der Deutsche Musikwettbewerb ist einer der wichtigsten Ausscheide hierzulande. 2021 wurde er aufgrund der Pandemie in den August verschoben. Wir stellen an dieser Stelle ehemalige Preisträger vor. dlfk ) - Sex-Roboter sollen uns dank emotionaler Intelligenz noch näher kommen. Das werfe ethische Fragen auf, sagt die Philosophin Catrin Misselhorn. Das Ausmaß, in dem diese und andere Maschinen Gefühle ausforschen und beeinflussen, sei bedenklich.