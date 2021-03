Musiker fordern ihren Anteil

Moin-Moin!

Dienstag, 16. März 2021 bm ) - "Die Explosion des Lebens in einer kurzen Phase zwischen Eis und grauer Kälte" piqd ) - Das Versagen der verschiedenen staatlichen Instanzen bei der Beschaffung und Verteilung von Impfstoff in Europa hat tiefe wirtschaftliche Konsequenzen. Der Kontinent wird noch ein Stück weiter abgehängt von Asien und den USA. Europa wird auf absehbare Zeit etwa 2 % hinter seinem Potenzial vor der Krise herhinken, während die USA voraussichtlich bald wieder zu ihrem Trendwachstum zurückkehren werden. Martin Sandbu schreibt dazu heute in der Financial Times eine gute Zusammenfassung. von Georg Wallwitz piqd ) - Die 2017 in den USA entstandene Verschwörungsbewegung QAnon verbreitet sehr krude Erzählungen, die man gar nicht zu oft wiederholen sollte. Um den Text, den ich gleich empfehle, besser einordnen zu können, sei nur kurz auf das Kern-Narrativ verwiesen. "Q" gibt vor, ein hochrangiger US-amerikanischer Geheimdienstagent zu sein, der natürlich geheim bleiben muss. (Deswegen QAnon). Dieser Q propagiert die Existenz eines "deep state". In diesem "tiefen Staat" gibt es eine angebliche "Schattenregierung" aus nicht gewählten, prominenten und wohlhabenden Personen, die die Politik der USA oder sogar der ganzen Welt steuern. Donald Trump, der frühere US-Präsident, habe dem "deep state" den Kampf angesagt - weswegen er für die Anhänger von QAnon ein Held war bzw. ist. QAnon-Sympathisanten gibt es auch in Deutschland, sie waren unter anderem immer wieder auf Corona-Demos zu sehen. Auch unter der Meute, die im Januar das US-Kapitol in Washington stürmte, waren QAnon-Anhänger vertreten. Nach den "gewalttätigen Ereignissen in Washington" löschte Twitter mehr als 70.000 Accounts, die "QAnon"-nahe Inhalte im großen Umfang geteilt hätten. Facebook und YouTube waren schon früher gegen mit QAnon sympathisierende Accounts vorgegangen. Von Bernd Oswald turi2 ) - Aufgeladene Zukunft: Volkswagen will bis 2030 in Europa sechs Gigafabriken für die Produktion von Batteriezellen aufbauen. "E-Mobilität ist zu unserem Kerngeschäft geworden", sagt VW-Chef Herbert Diess bei einer Online-Veranstaltung über die E-Pläne des Konzerns. Mit den Fabriken will VW die (Selbst-)Versorgung mit Batterien sichern und mit einer "Einheitszelle" die Kosten für E-Autos skalieren. "Im Durchschnitt werden wir damit die Kosten für Batteriesysteme auf deutlich unter 100 Euro pro Kilowattstunde senken", so Diess. digital ) - Der für seine Eskapaden bekannte Tesla-Chef Elon Musk hat sich in der internen Hierarchie des Elektroauto-Herstellers einen Königstitel zugelegt. Musk sei nun der "Technoking of Tesla", meldete das Unternehmen am Montag in einer Pflichtmitteilung bei der US-Börsenaufsicht SEC. faz ) - Die französische Satirezeitung "Charlie Hebdo" legt es immer auf maximale Aufregung an. So auch jetzt mit dem Titelbild, auf dem die Queen Meghan Markle die Luft abdrückt. Was gibt es dazu zu sagen? faz ) - Facebook stimmt einem Bündnis mit News Corp. in Australien zu und zahlt dort künftig für Inhalte. Damit geht ein Streit zu Ende, der in der ganzen Welt hohe Wellen geschlagen hat. faz ) - Die Luca-App macht genau das, was die Corona-Warn-App zu wenig tut: Sie liefert Ergebnisse. So etwas hätte Deutschland schon vor Monaten haben können. dlfk ) - Alleingänger - mit dieser Beschreibung kann sich Miroslav Srnka gut identifizieren. Hermetisch ist seine Musik aber nicht, im Gegenteil. Und längst gehört Srnka zu den wichtigen tschechischen Komponisten seiner Generation. dlfk ) - Mit einem weltweiten Aktionstag wollen Musikerinnen und Musiker ihren Forderungen Nachdruck verleihen und einen größeren Anteil an Spotifys Einnahmen aus dem Streaminggeschäft. Auch in Berlin wurde protestiert. dlfk ) - Huawei, die Deutsche Bahn oder auch mal ein Nussknacker-Hersteller: Auf deutschen Parteitagen geht es bisweilen zu wie auf der Grünen Woche. Für ihre Stände zahlen die Firmen. Diese Einnahmen müssen die Parteien nicht veröffentlichen. dlfk ) - Mit wem chattet er denn jetzt schon wieder? Viele Menschen betrachten die Handyaktivität ihrer Partner mit Misstrauen. Manche greifen sogar zu "Stalkerware", um etwa WhatsApps oder Chatprotokolle mitlesen zu können. Der Ausgespähte merkt nichts davon. dlfk ) - War Franz Schubert tatsächlich der erste Singer-Songwriter des 19. Jahrhunderts? Das zumindest behaupten Kai Schumacher und Gisbert zu Knyphausen. Ihr Schubert-Liederabend im Hamburger Michel gehörte zu den Highlights des Reeperbahn-Festivals 2020. dlfk ) - Eine sozialistische Wohnstadt, entstanden am Reißbrett: Mit dem "Architekturführer Eisenhüttenstadt" will der Architekt Martin Maleschka seiner Heimatstadt etwas zurückgeben. Für ihn sind nicht nur die Bauten spannend, sondern auch die Kunst am Bau.Martin Maleschka im Gespräch mit Max Oppel dlfk ) - Die Erben des Comiczeichners Hergé sind klagefreudig. Nun gehen sie gegen einen Künstler vor, der in Collagen Tim aus "Tim und Struppi" in Gemälde von Edward Hopper setzt. Comicexperte Alexander Braun meint, dabei gehe es allein ums Geld. radio ) - Musik entsteht, indem sie gespielt wird. Das Verb "spielen" aber ist wohl auch ein Beitrag dazu, dass Musik oft nicht wirklich ernst genommen wird. Sie ist eben ein Spiel - für die, die mit und von Musik leben, ist sie jedoch mehr: Lebensinhalt, Lebensunterhalt. Von Hans-Jürgen Linke.