Return to Forever

Freitag, 12. Februar 2021 dlfk ) - "Queer" ist für die meisten Menschen in Deutschland zwar mittlerweile kein Fremdwort mehr, aber was es genau bedeutet, ist vielen nicht klar. Sabine Rohlf geht der Frage nach: Was heißt "queer"? Ein Aufklärungsversuch. dlfk ) - Auch die britische Kulturszene wird von der Coronakrise hart getroffen. Mit Erstaunen blicke diese nach Deutschland, wo der Staat mehr Unterstützung biete, zitiert die "Süddeutsche" den Dirigenten Sir Simon Rattle. dlfk ) - Die Berlinale ist in diesem Jahr ein Festival ohne Publikum. Einen Wettbewerb aber gibt es trotzdem, am Ende gibt es Goldene und Silberne Bären. Beim Blick auf das Programm wird ein Aspekt besonders deutlich, meint Filmkritiker Patrick Wellinski. dlfk ) - Die französische TV-Serie "In Therapie" bearbeitet in 35 Sitzungen gesellschaftliche Traumata. Wäre solch ein fiktionales Format über Psychotherapie in Deutschland auch denkbar? Wir sprechen mit den Drehbuchautoren Stefan Stuckmann und Lena Krumkamp. dlfk ) - "Die letzte Instanz" war kein Spiegelbild unserer Gesellschaft, sondern ein Spiegelbild des Zustands der ARD. Das sagt Michel Friedmann über die WDR-Sendung, in der vier weiße Männer und eine weiße Frau ihre Rassismusweisheiten präsentierten. dlfk ) - Es sei der Reiz der Literatur, Geschichten zu erfinden, die andere dann zu ihrer Geschichte machen, sagt der Schriftsteller Björn Stephan. Sein Debüt "Nur vom Weltraum aus ist die Erde blau" verarbeitet die 90er-Jahre in Ostdeutschland.Alles außer Religion dlfk ) - Romane, Ratgeber, Kinderbücher: Die Berliner Buchhandlung Khan Aljanub ist eine Oase für arabische Neuerscheinungen. Nicht im Angebot sind religiöse Bücher, denn die gebe es auch anderswo, meint Gründer Fadi Abdelnour. dlfk ) - Magdalena Kožená ist Fachfrau, wenn es um Luciano Berio geht. Sie singt seine Folksongs, die er schuf, weil er die einfältigen Klavierbegleitungen verachtete. Danach Berios eigene Fassung der 10. Sinfonie von Schubert, die dieser nur skizzierte. dlfk ) - In den 60er-Jahren eroberte der Bossa Nova die westlichen Metropolen. Betont leiser Gesang zu teilweise erstaunlich komplexen Harmonie-Folgen. Vor allem Sergio Mendes & Brasil 66 exportierten mit diesen Sounds das Lebensgefühl des modernen Brasilien. dlfk ) - Minimalistischer Sound, gefühlvoller Harmoniegesang: Damit eroberten die Folk-Schwestern "The Staves" die Herzen und Ohren von Kollegen wie Paul Weller. Ihr neues Album "Good Woman" klingt rockiger, aber ihr Harmoniegesang ist immer noch magisch. dlfk ) - Migräneattacken können einen völlig außer Gefecht setzen. Lange Zeit gab es für Betroffene wenig Hoffnung auf Linderung der Schmerzen. Forscher wissen mittlerweile einiges über die Volkskrankheit und haben erfolgversprechende Therapien entwickelt. dlfk ) - Mehr als irgendein anderes Körperteil machen die Hände den Menschen zum Menschen. Der Germanist Jochen Hörisch widmet ihnen eine ziemlich literaturlastige Kulturgeschichte. (radio ) - Der amerikanische Jazzpianist und Grammy-Gewinner Chick Corea ist im Alter von 79 Jahren verstorben. Dies wird auf seiner Website und seiner offiziellen Facebook-Seite vermeldet. Er verstarb bereits am Dienstag an einer seltenen Form von Krebs, wie es in der Mitteilung heisst. Die Erkrankung war erst kürzlich entdeckt worden. foc ) - Der 23-fache Grammy-Gewinner dlfk-audio ) - Gespräch mit Karl Lippegaus