Shitstorm-Reaktion

Donnerstag, 11. Februar 2021 bm ) - heute: "Bitte rasch allerorten möglichst viele Dosen davon verabreichen!" bm ) - Hier finden Sie die Bücher, die in der ZEIT und im Freitag besprochen werden. Damit Sie heute schon wissen, wonach der Kunde morgen fragt, was sie auslegen und vielleicht noch schnell bestellen sollten. dlfk ) - Egal wie schön Supermodels sind, der Avatar ist praktischer. Er altert nicht, kann 24/7 arbeiten. Label wie Prada und Chanel setzen deswegen inzwischen auch virtuelle Models ein. Der Fake als Vorbild birgt Gefahren, meint der Journalist Adrian Lobe. dlfk ) - Liebe und Tod, Lust und Entsagung, Zorn und Rache. Eine Frau, die den Geliebten ermorden lässt, weil der sie zurückweist, ein Mann, der nur Hass predigt, aus kompromisslosem religiösem Eifer. Oscars Wildes Drama "Salomé" war harte Kost für das Premierenpublikum. (dlfk ) - Dass die queeren Menschen bei Actout ihre Initiative gestartet haben, hat auch beim WDR Diskussionen ausgelöst. Programmleiter Alexander Bickel sagt: "Wir haben die Aufgabe, das Bewusstsein aller Beteiligten zu schärfen." dlfk ) - Bisher nehmen nur wenige Historiker die gesellschaftlichen und politischen Folgen von Umweltphänomenen in den Blick. Angesichts des Klimawandels und der Covidauswirkungen könnte die Disziplin Umweltgeschichte aber an Relevanz gewinnen. dlfk ) - Im Ruhrgebiet liegt eine Stadt an der anderen, doch reicht der Horizont oft nur bis zum Gartenzaun, so scheint es. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet will mit der Ruhr-Konferenz dagegen halten. Von Standortpolitik aus einem Guss kann bisher nicht die Rede sein. dlfk ) - Minimalistischer Sound, gefühlvoller Harmoniegesang: Damit eroberten die Folk-Schwestern "The Staves" die Herzen und Ohren von Kollegen wie Paul Weller. Ihr neues Album "Good Woman" klingt rockiger, aber ihr Harmoniegesang ist immer noch magisch. dlfk ) - Scheherazade musste für ihr Überleben erzählen: Rimski-Korsakow hat aus ihren Märchen ein famoses Orchesterwerk gemacht. Petr Popelka bestritt damit sein Debüt beim Prager RSO. Außerdem gab es Musik vom Lehrer-Schülerpaar Albert Roussel und Bohuslav Martinů.(d lfk ) - Zum 400. Todestag von Michael Praetorius erweitern der RIAS Kammerchor und die Capella de la Torre den Blickwinkel auf sein Werk. Sie setzen diese mit Kompositionen italienischer Kollegen in Beziehung, denn das Italienische galt Praetorius immer als Vorbild. dlfk ) - Vier Grammys gab es einst für "Tapestry" von Carole King, das zu den meistverkauften Alben zählt. Es bringt die Stimmung der beginnenden 70er auf den Punkt, wie der Musikjournalist Klaus Walter meint. dlfk ) - In diesem Jahr feiert die Kommunistische Partei Chinas ihr 100-jähriges Bestehen. Sie spricht von einer Erfolgsgeschichte. Bald könnte das Land zur größten Volkswirtschaft der Welt aufsteigen. China - der Mittelpunkt der Welt. Wie einst das Kaiserreich. dlfk-audio ) - Von Goetz Steeger