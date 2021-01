Lesen im Lockdown

Börsenblatt-News

Freitag, 15. Januar 2021Danach fragen Kunden bm ) - Umgeblättert heute:"Tumpteln und Grabunkeln"BUCHHANDEL sr.de : Lesen im LockdownUmsatzplus und Solidarität unter Lesefans: Der Buchhandel in Frankreich boomt im Lockdown. nytimes.com : Closing a circle boersenblatt.net : "Neue Buchhandlung und keiner darf sie sehen"Katrin Schmidt und Helen Hoff sind mit ihrer Buchhandlung LeseZeichen in Germering nach Weihnachten ungezogen. Mitten im Lockdown. Wie sie den Umzug unter verschärften Bedingungen gemeistert haben, verrät Katrin Schmidt im Interview. ask.com : The new normalRising numbers, the effect of bookshop.org: A look at how indie booksellers have been dealing with the pandemic.KULTUR sonntag-sachsen.de : Beitrag zur weltweiten DiskussionDie Grünen-Fraktion im Leipziger Stadtrat strebt eine Bewerbung Leipzigs als Unesco-Welthauptstadt des Buches im Jahr 2024 an. electricliterature.com : Big Brother isn't watching youEverything I don't like is "Orwellian": The far-right love referencing Orwell's "1984" without understanding neither the book nor the author.AUTORINNEN UND AUTOREN neues-deutschland.de : Eher AußerirdischeWie Künstler in der Pandemie zu kämpfen haben und so Probleme mit der Künstlersozialkasse bekommen.AUSZEICHNUNGEN boersenblatt.net : Die schönsten deutschen BücherDie Stiftung Buchkunst lädt zur Teilnahme an ihren Wettbewerben "Die Schönsten Deutschen Bücher 2021" und "Förderpreis für junge Buchgestaltung 2021" ein: Einsendeschluss ist der 31. März. allgemeine-zeitung.de : Lust aufs LesenVier Mainzer Buchhandlungen werden mit dem "Leselust"-Gütesiegel des Landes Rheinland-Pfalz und des Börsenvereins ausgezeichnet.