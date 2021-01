Vom Beobachten des Beobachters der Beobachter

Verständlicherweise Zensur?!

Gregor Keuschnig über 'Die 24 Gesetze der Verführung' von Richard Greene

(blg) "112 - "Ich habe das Buch von Greene auch nicht gelesen. Und ja, womöglich ist es tatsächlich nicht besonders schlimm, wenn ein Verführungsratgeber nicht mehr neu aufgelegt wird. Aber diese Entscheidung darf man nicht aufgrund einer diffusen Empfindung von 112 Menschen treffen, die das Buch nicht gelesen haben."





DU 90 - Kosmos Dürrenmatt

Aus dem Inhalt



Ulrich Weber

Gedankenapotheose - "Das Hirn"

Wie entsteht unsere Wirklichkeit? Friedrich Dürrenmatt versuchte in seiner Fiktion Das Hirn Antworten auf diese Frage zu finden. Ein Besuch in Polen zog allerdings eine Überarbeitung seiner ersten Version nach sich.



Rudolf Probst und Ulrich Weber im Gespräch mit Peter Erismann

"Wir waren immer überzeugt, dass die Stoffe ein Meisterwerk sind"

In seinem Werk Stoffe leuchtet Friedrich Dürrenmatt die ideellen Hintergründe und autobiografischen Wurzeln seines Schaffens aus. Die beiden Dürrenmatt-Spezialisten Rudolf Probst und Ulrich Weber haben sich über achtzehn Jahre lang durch die unzähligen Fassungen dieses Werks gearbeitet. Nun erscheint im Diogenes Verlag ihre fünfbändige textgenetische Edition der Stoffe. Hier erzählen sie von der Bedeutung der Stoffe für unsere Zeit und von ihrer umfassenden Arbeit über dieses grosse Prosawerk.



Peter Rüedi

Der Geruch und das Gerümpel der Kindheit

Friedrich Dürrenmatt flüchtete immer wieder schreibend in den Mutterschoss seiner Heimat im Berner Mittelland, in die Wärme des Dorfes. Und doch beschrieb er in seinen Texten diese Welt auch immer wieder als hässlich und abstossend. Über das Motiv der Heimkehr bei Dürrenmatt.



Andreas Mauz

Beulen des Zweifels

Fragen zur Religion, zum Glauben und zu seinem Verhältnis zum Wissen, zu Ideologie und Wissenschaft durchziehen Friedrich Dürrenmatts Werk von Beginn an. Über allem steht die Frage, was der Glaube mit dem einzelnen Menschen macht.



Peter Nobel

Das Wirkliche. Ein Sonderfall des Möglichen

Mit Justiz schuf Friedrich Dürrenmatt ein herausragendes Verwirrspiel über Recht und Unrecht, Realität und Illusion. Und lieferte ganz nebenbei kurze und feine Reflexionen über die Schweiz.



Gerhard Stadelmaier

Zu gut gedacht, um eine Theaterzukunft zu haben

Friedrich Dürrenmatt und das Theater verband eine Hassliebe. Er feierte grosse Erfolge und erlebte sensationelle Flops. Letztlich kam ihm das Theater abhanden. Warum?



Christine Weder

Fett und fetter

Viele Figuren Friedrich Dürrenmatts besitzen ausserordentliche Körperformen. Vernarbt, überdimensioniert, unansehnlich, tiergleich. Er spielte mit grotesken Verzerrungen. Das hat mehrere Gründe.



Ulrich Weber

Der Mitmacher - Dürrenmatts Theateruntergang

Der Mitmacher startete als ambitioniertes Theaterprojekt und wurde zu Dürrenmatts grösstem Desaster. Nach der Uraufführung in Zürich setzte es anhaltende Buhrufe. Wie konnte es dazu kommen?



Hugo Loetscher

Unverdient übersehen

Warum Der Mitmacher ein Buch ist, das man lesen sollte.



Friedrich Dürrenmatt

Ausgang (Der Standpunkt des Reisenden)



Peter Erismann

Kosmos Dürrenmatt

Ab Ende Oktober widmet sich eine Ausstellung in Zürich vor allem dem Spätwerk Dürrenmatts. Eine Vorschau.



Schriftsteller Dürrenmatt

Die Welt durch Schreiben bewältigen

(dlfk) - Eigentlich wollte Friedrich Dürrenmatt Maler werden. Dazu habe ihm der Mut gefehlt, also wurde er Schriftsteller - und mit zwei Theaterstücken weltberühmt. Mit "Der Besuch der alten Dame" und "Die Physiker" malte er literarisch gegen die Welt an. Am 5. Januar 2021 wäre er 100 Jahre alt geworden.



Meister des Abgründigen:

Zum 100. Geburtstag von Friedrich Dürrenmatt

Gespräch Raoul Schrott



