Im Rausch der Aufmerksamkeit

Donnerstag, 17. Dezember 2020." ( John Pierpont BUCHHANDELSeit dem 16. Dezember, in Sachsen bereits seit dem 14. Dezember, müssen wegen der verschärften Corona-Maßnahmen in 13 Bundesländern Buchhandlungen geschlossen bleiben. In den meisten Bundesländern sind trotz der Ladenschließung die Abholung und Lieferung bestellter Titel erlaubt. Wo, erfahren Sie hier.Rasmus Schöll, Inhaber der Ulmer Aegis Buchhandlung, wehrt sich gegen das Verbot einer Abholstation an seiner Buchhandlung juristisch. Der Börsenverein unterstützt den Eilantrag - und prüft das Vorgehen in Bayern.Helmut Stadeler, Vorstandsvorsitzender des Landesverbandes Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen im Börsenverein des Deutschen Buchhandels, berichtet über die aktuellen Regelungen in Mitteldeutschland - und betont eindringlich die Wichtigkeit des Zugangs zum Buch.Compared to 2019 the Bookstore sales dropped nearly 28% - but the sales figures seem to be stabile to previous month.VERLAGEDer Kinderbuchverlag Atlantis geht an den Kampa Verlag. Das Programm wird dabei weitergeführt. theguardian.com : It was incredibly frustrating and stressful"2020 was a challenge for independent publishers - but the solidarity of the industry was impressively demonstrated.AUTORINNEN UND AUTORENSchriftstellerin Julie Burchill ist bekannt für ihre kontroversen Meinungen - eine Auseinandersetzung mit einer Journalistin in den Sozialen Medien hat jetzt sogar dafür gesorgt, dass sich Burchills Verlag "Little, Brown and Company" von ihr trennt.AUSZEICHNUNGEN & PREISELyrikerin Dagmara Kraus erhält die Ehrengabe der Schillerstiftung 2021. Geehrt wird sie für ihre Texte, die "zu den originellsten und klügsten lyrisch-essayistischen Stimmen der Gegenwartsliteratur" gehören.VERANSTALTUNGENDie Frankfurter Buchmesse hat den angekündigten Stellenabbau abgeschlossen. Nach der Analyse von mehr als 200 Kundengesprächen plant die Buchmesse nun für 2021.Die Münchner Bücherschau kann auf ein erfolgreiches Event zurückblicken: Neben der Verlängerung aufgrund der positiven Resonanz erreichten digitale Sonderaussstellungen teilweise bis zu 50.000 Klicks.------------------