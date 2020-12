Liebe, Tod, le Cinéma

Donnerstag, 3. Dezember 2020." ( Charles, Prince of Wales bm ) - "Ein erschütterndes Stück Literatur über Möglichkeiten und Beschränkungen einer ambitionierten Frau"S wie Siegfried" welt ) - 1934 wurden vermeintlich jüdische Namen aus dem Buchstabieralphabet gestrichen. Fortan hieß es: "N wie Nordpol" statt "N wie Nathan". Dabei hatte sogar ein Gauleiter gegen die Reform protestiert.Das Interview, das Annerose Beurich, Mitglied des Börsenvereinsvorstands, zu etwaigen Änderungen des Buchpreisbindungsgesetzes dem Börsenblatt gab, hat Fragen aufgeworfen. Börsenvereinsvorsteherin Karin Schmidt-Friderichs stellt die Beschlusslage des Vorstands klar.Überlastete Händler und keine Abholstationen in Buchhandlungen seien die größten Probleme für den österreichischen Buchhandel während dieses Lockdowns.After a month English bookstores are allowed to open again - now there is hope for a strong Christmas trade in the next weeks. donaukurier.de : "Plattform für junge Autoren"Mit ihrem Bayerischen Poeten- und Belletristik Verlag wollen die beiden Verleger Pascal Simon und Dominik Neumayr vor allem jungen Autorinnen und Autoren eine Möglichkeit zur Veröffentlichung bieten. theguardian.com : Lack of diversityA survey shows that many children from black or ethnic minority backgrounds cannot identify with the children from the books they read. spiegel.de : Dreizehneinhalb Monate HaftIn Hongkong wurden die Aktivisten Joshua Wong, Ivan Lam und Agnes Chow zu Haftstrafen von sieben bis dreizehneinhalb Monate verurteilt - ein harter Schlag für die Protestbewegungen in Hongkong.VERANSTALTUNGEN zeit.de : Usedomer Literaturtage als StreamErst verschoben, nun in digitaler Form: auch Veranstaltungen der Usedomer Literaturtage werden online verfügbar sein. boersenblatt.net : Aus für BooxExpo und BookConDie größte Buchmesse der USA, die BookExpo mit dem Fan-Treffen BookCon und dem Non-Book-Format UnBound, wird eingestellt, so "Publishers Weekly" in einem aktuellen Bericht. Der Organisator ReedPop habe die Messe für 2021 abgesagt, nachdem sie bereits in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie gestrichen worden war. boersenblatt.net : Grütters unterstützt KI im KulturbetriebOb automatisierte Identifizierung gezielter Falschinformationen, Volltexterkennung oder illegal gehandelte Kulturgüter: Kulturstaatsministerin Monika Grütters will mit Künstlicher Intelligenz den Technologiewandel im Kulturbetrieb vorantreiben. ardaudiothek.de : "Fixpoetry" hofft auf UnterstützungDas Lyrikportal ist eine etablierte Plattform für Lyrik - und steht nun vor dem finanziellen Aus. Gründerin Julietta Fix berichtet im Lesart-Magazin von den Schwierigkeiten. dlfk-audio ) - Der Rhythmus und der Klang der Sprache: Aus ihnen schöpft Ulrike Draesner die Inspiration für ihre Gedichte, Romane und Essays. Eine "Wortarbeiterin" aus Leidenschaft, die zehn Sprachen spricht - und von sich selbst sagt: "Ich bin ein Sitzmensch." ul ) - Literaturnobelpreisflair auf Usedom im Livestream: Die Literaturnobelpreisträgerin Herta Müller, der neue Usedomer Literaturpreisträger Saša Stanišić, der Musikschriftsteller, -forscher und Träger des Bundesverdienstkreuzes am Bande Peter Gülke, der Verleger und Autor Robert Eberhardt, der Historiker Andreas Kossert, die Publizisten Adam Krzemiński und Manfred Osten und viele mehr werfen unter dem Motto "Oh, Ihr Menschen" ein Schlaglicht auf eines der großen Themen der Weltliteratur: das Menschsein. Das tonangebende Zitat aus Ludwig van Beethovens Heiligenstädter Testament vereint ein packendes und vielschichtiges Programm, das in unterhaltsamen moderierten Lesungen aus dem Tourismusservicezentrum in Seebad Heringsdorf ein Panorama des Menschseins und Zusammenlebens entfaltet.