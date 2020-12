Das Digitale ist ein Stiefkind

Mittwoch, 2. Dezember 2020." ( Russell Crowe hme" links ) - Seit dem Erscheinen des kritischen Reports "Völkische Landnahme" von Andrea Röpke und Andreas Speit im August 2019, der sich mit Aktivitäten alter Sippen, junger Siedler und rechter Ökos im ländlichen Raum beschäftigt, hat es zahlreiche Versuche gegeben, das Buch verbieten zulassen. Eines der Verfahren wurde von Ivo Haltenorth angestrengt, der sich in diesem Kontext nicht genannt sehen wollte.<--- bestellen BUCHHANDEL boersenblatt.net : "Wir haben uns auf weitere Probleme vorbereitet"Die Buchhandlung Dombrowsky in Regensburg hat die Zeit nach dem Lockdown für die Anschaffung eines Lüftungssystems und den Aufbau der regionalen Verkaufsplattform inregensburg.de genutzt. Ist jetzt alles bereit für das Corona-Weihnachtsgeschäft 2020? Antworten von Ulrich Dombrowsky. culturmag.de : Die Vielfalt und Stabilität des deutschen BuchhandelsGerhard Beckmann zum Zusammenschluss von Thalia & Mayersche & Ossiander. kontrast.at : Das Weihnachtsgeschäft ist in GefahrBuchhändlerin und Bestsellerautorin Petra Hartlieb erzählt von der momentanen Lage des österreichischen Buchhandels. Unterkriegen lassen will sie sich nicht: Ich glaube an das Gute!RECHTLICHES UND POLITIK faz.net : Kritik am Gesetzesentwurf zum UrheberrechtKreativschaffende kritisieren die neuen Entwürfe scharf: "Spielt das Urheberrecht nicht gegen uns aus!" lautet die Überschrift des Protestbriefs.VERANSTALTUNGEN publishersweekly.com : "Retirement" for BookExpo and BookConDue to the uncertain situation caused by the corona pandemic, the fairs will be suspended. A digital concept is to be developed, but planning for live events is too uncertain.Bomann übernimmt die Eins (bb ) - (Passend zum Start der Theaterverfilmung "Gott" von Ferdinand von Schirach, klettert der Strafverteidiger einige Plätze nach oben. Corina Bomann übernimmt die Eins in den Paperback-Charts. Im Sachbuch steigt Gertrud Höhler mit ihrer Corona-Bilanz ein. Sie stellt die Angemessenheit der Corona-Maßnahmen zur Debatte. Die Wochencharts im Überblick.<--- bestellen