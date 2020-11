Emotionen & Antisemitismus

Freitag, 27. November 2020332. Tag des Jahres oder der 737.758. Tag unserer Zeitrechnung." (Marcel Mart) dlfk/audio 6:16 min / Autor/in Roeder, Étienne dlfk/audio 10:53 min Minuten / Autor/in Eidinger, LarsBUCHHANDELDer Teil-Lockdown wird verlängert. Alle Details im Überblick - und was sie für den Einzelhandel bedeuten.Die Baden-Badener Buchhandlungen Straß und Mäx+Moritz sind für den Deutschen Buchhandlungspreis nominiert. Inhaber Josua Straß spricht über die Nominierung und die aktuelle Lage in der Corona-Krise.VERLAGEBertelsmann übernimmt den US-Verlag Simon & Schuster. Welche Tendenzen darin zu erkennen sind und was sie für den Buchhandel bedeuten, erklärt Verleger Stefan Weidle.Die amerikanische Autorenvereinigung "Authors Guild" übt deutliche Kritik an der Übernahme von Simon & Schuster durch Bertelsmann.Im Bookbytes-Interview erzählt Benjamin Talin, wo er den größten Nachholbedarf in der Verlagsbranche sieht, was man unbedingt beachten sollte und macht einen konkreten Vorschlag, was man ändern könnte.AUTORINNEN UND AUTORENAudible changes controversial policy after facing backlash, now paying royalties much faster. Writers don't think the change goes far enough.Zwischen dem Agenten von Louise Glück, der diesjährigen Literaturnobelpreisträgerin, und ihrem spanischen Verlag gibt es Streit.VERANSTALTUNGENAudio-Ausschnitte von Deutschlands bester Vorleserin 2020, Jonna Bürger.AUSZEICHNUNGENThese are the nominees for the Costa book awards.