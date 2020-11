Kultur-Lockdown

Dienstag, 3. Novemer 2020" ( Gregor Gysi Musiktipp IDas KonzertMusiktipp IIKonzertMusiktipp III Deutschlandfunk Jazz LiveHörtipp I ByteFM Rock the Casbah mit Burghard RauschJazz SessionWhat Matters - Ein Ausblick auf das Jazzfest Berlin 2020Von Julia NeupertHörtipp IIIFeatureHörtipp IVars acusticaU$A Die Dollar-Demokratie | arte Schlaflos Fernsehfilm, Deutschland 2009 | 3sat Amerika wählt - wer wird der nächste Präsident? Moderation: Andreas Cichowicz | Das Erste 3sat-video ) - Er machte James Bond zum Mythos: Sean Connery verkörperte den Gentleman und Geheimagenten kaltblütig und augenzwinkernd. Aber auch in anderen Rollen brillierte der Charakterdarsteller. Jetzt ist er im Alter von 90 Jahren gestorben. 3sat-video ) - Mit "Love Goes" meldet sich Oscar- und Grammy-Gewinner Sam Smith mit elf Songs und sechs Bonus-Tracks zurück, die von Liebe ohne Reue und der Befreiung von Wut und Trauer erzählen. 3sat-video ) - Mehr als vier Jahrzehnte lang sammelte der 2018 gestorbene Filmemacher Werner Nekes optische Geräte, Apparaturen und Dokumente aus der Frühzeit des Kinos. Nun wird über die Zukunft der einzigartigen Sammlung entschieden. (Foto aus dem Film "Werner Nekes - Das Leben zwischen den Bildern") 3sat-video ) - Mit seinen abstrakten Großformaten hat sich der österreichische Maler Herbert Brandl längst in die zeitgenössische Kunstgeschichte eingeschrieben. Zu sehen sind seine Werke unter anderem im Belvedere Museum Wien und im Kunsthaus Graz. 3sat-video ) - Ein Erlebnisparcour für internationale Lichtkunst: Bis Februar 2021 werden die beiden Salzgradierwerke im Zentrum des Kurortes Bad Rothenfelde in den Abendstunden zu riesigen Projektionsflächen für spannende Lichtkunstwerke der "lichtsicht 7". 3sat-video ) - Die Sehnsucht des Menschen nach fernen Galaxien thematisiert die Ausstellung "Into Space". Berta Fischer, Björn Dahlem und Naum Gabo inszenieren einen Dialog zwischen Kunst und Naturwissenschaft. Zu sehen ist dies zum 10. Januar 2021 im Haus am Waldsee Berlin. 3sat-video ) - Monatelang hat das 18-köpfige Ensemble für die Premiere von Ricardo Fernandos Choreografie "Winterreise" geprobt. Um das Tanztheater trotz Corona-Maßnahmen erlebbar zu machen, überträgt das Staatstheater Augsburg dieses am 31. Oktober 2020 um 19:30 Uhr per Live-Stream im Internet.(3s at-video ) - "Potential Worlds 2" ist bereits die zweite Ausgabe einer Gruppenausstellung des Migros Museums Zürich. Die Schau reflektiert unseren Umgang mit der Natur und schafft dabei Visionen für zukünftige, alternative Lebensformen. Zu sehen bis zum 21. Februar 2021. 3sat-video ) - Er fotografiert Roma, Bettler, Gauner, Vagabunden, Underdogs, Lebenskünstler und lichtscheue Geschöpfe in Rumänien und Moldawien. Jetzt ist ein neuer Bildband von Mihai Barabancea erschienen: "Falling on Blades". 3sat-video ) - Für die Lyrikerin Elke Erb bedeutet Poesie, die Möglichkeiten von Sprache zu erforschen. Am 31. Oktober 2020 erhält sie für ihre Werke in Darmstadt eine der höchsten literarischen Auszeichnungen - den Georg-Büchner-Preis.