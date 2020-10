Uuurrrooaaah-nääälilälilälilälilä!

Moin Moin! am" ( Max Grundig pb ) In News by Eugene GerdenOctober 6, 2020Leave a CommentWhile a Latvian publisher seems encouraged, a counterpart in Estonia is less upbeat. And Russia's LitRes is eyeing the region for its digital-sales potential in ebooks and audio. zdf ) - Bis zu 70 Prozent Umsatzrückgang, doch seitdem laufen die Geschäfte wieder besser. Die Lust auf Bücher ist offenbar ungebrochen. dlf ) - Viele Regimekritiker sitzen in der Türkei im Gefängnis. Auch Kulturschaffende sehen sich Repressionen durch das Regime von Präsident Erdogan ausgesetzt. Daher haben deutsche Kulturinstitutionen wie das PEN-Zentrum und der Börsenverein des Deutschen Buchhandels zur Solidarität mit ihnen aufgerufen. Von Barbara Schmidt-Mattern bb ) - Jean Asselborn, dienstältester Außenminister in der Europäischen Union, hat im Berliner Büro des Börsenvereins seine Biografie vorgestellt - und mit seinem deutschen Amtskollegen Heiko Maas diskutiert. Grund genug für vier Fragen zum Zustand Europas. piqd ) - Der Beitrag stellt eine sozialphilosophische These auf, die für die Frage nach möglichen Wegen in eine Postwachstumsgesellschaft von fundamentaler Bedeutung ist. Die Grundlage der Wachstumsgesellschaft (also von immer neuen Steigerungen und Beschleunigungen) ist der gesellschaftliche Antagonismus, ein sich verschärfender Kampf ums Dasein. Der heiße ideologische Kern, der eigentliche Glaube unserer Gesellschaftsordnung ist der Sozialdarwinismus: Der Glaube an den Kampf ums Dasein als Bestenauslese - der Glaube an den Gewinner in einem endlichen Spiel. Ein Spiel, das einige Gewinner und viele Verlierer produziert.Eddie Van Halen (1955- 2020) zeit ) - Als Gitarrist der Rockband Van Halen war Eddie Van Halen ein Star, Visionär und einzigartiger Klangkünstler. Nun ist er im Alter von 65 Jahren gestorben. Ein NachrufVon Joachim Hentschel