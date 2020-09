Moria, Sprache & Moral

------------------------------" ( Al Pacino Baldur ÓskarssonAus dem Isländischen von Franz Gíslason und Wolfgang Schiffer.Aus: Wolfgang Schiffer (Hrsg.): Am Meer und anderswo. Isländische Autoren in deutscher Übersetzung. Lyrik und Kurzprosa. Silver Horse Edition, 2015, S. 68<--- bestellen , Serpentinen (Claassen, Januar 2020) ---> bestellen , Aus der Zuckerfabrik (Carl Hanser, August 2020) ---> bestellen , Herzfaden (Kiepenheuer & Witsch, September 2020) ---> bestellen , Streulicht (Suhrkamp, August 2020) ---> bestellen r, Annette, ein Heldinnenepos (Matthes & Seitz Berlin, Februar 2020) ---> bestellen , Die Dame mit der bemalten Hand (Berenberg, August 2020) ---> bestellen Aufgrund der Reisebeschränkungen musste die Hallenaustellung abgesagt werden. Juergen Boosn wünscht sich für die Zukunft jedoch einen realen Austausch und keine rein virtuelle Messe.Internationale Buchhändler*innen können sich ab sofort für das neue digitale Programm Frankfurt International Booksellers der Frankfurter Buchmesse bewerben.Rassistische Stereotypen sind häufig in Kinderbüchern und Unterrichtsmaterial vertreten. Die Verlage wollen ihre Inhalte überarbeiten.Der Hamburger Buchhändler John Cohen berichtet, wie die letzten Monate für sein Geschäft waren.Bei thematischen Suchen erscheint nicht nur Fachliteratur auch Verschwörungsliteratur wird weit oben gelistet.Because of the fires, shops have to remain closed, resulting in further losses.The money Jessica Krug received for her books will be donated for scholarships, after revealing the truth.Der Börsenverein appelliert gemeinsam mit anderen Organisationen an die Bundespolitik und die EU, sich gegenüber China entschieden für Freiheitsrechte einzusetzen.Die in Frankfurt am Main ansässige Crespo Foundation lobt zum vierten Mal den WORTMELDUNGEN-Literaturpreis für kritische Kurztexte aus. Die Einreichfrist läuft bis zum 30. September 2020.Ausgezeichnet wird in diesem Jahr ein Buch über Efurt.She will be honoured for her commitment to write about social justice, among other things.VERANSTALTUNGENBislang wird an einer Messe mit Ausstellern und Besuchern vor Ort festgehalten.